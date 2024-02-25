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سلطنة عمان والصومال يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

2/25/2024 2:20:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البو سعيدي، مع مبعوث الرئيس الصومالي وزير الدولة للشؤون الخارجية علي محمد عمر، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وسلم مبعوث الرئيس الصومالي – خلال اللقاء اليوم الأحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية – وزير الخارجية العماني، رسالة خطية من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؛ تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

موضوعات متعلقة السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي اليابان تخصص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية لمتضرري الزلزال المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا

واستعرض الجانبان – خلال اللقاء – وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107897049

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