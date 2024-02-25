سلطنة عمان والصومال يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البو سعيدي، مع مبعوث الرئيس الصومالي وزير الدولة للشؤون الخارجية علي محمد عمر، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وسلم مبعوث الرئيس الصومالي – خلال اللقاء اليوم الأحد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية – وزير الخارجية العماني، رسالة خطية من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؛ تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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واستعرض الجانبان – خلال اللقاء – وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897049
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