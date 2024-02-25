((الجارحى)) تخفض أسعار حديد التسليح 6 آلاف جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News) 47.3 سعر طن الحديد أرض المصنع وتوقعات بمزيد من التراجع
أبلغت شركة حديد الجارحى وكلاءها وموزعيها من خلال إخطار رسمى، بتخفيض سعر طن حديد التسليح بقيمة 6 آلاف جنيه، ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى47.3 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.
قال أشرف الجارحى، رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إن خفض أسعار الشركة جاء بدعم من تراجع الدولار فى السوق الموازي للمستويات الحالية(( وإذا تراجع سعر الدولار عن مستوى 50 جنيها ستخفض الشركة أسعارها بمعدلات كبيرة)).
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أضاف الجارحى لـ”البورصة” أن سوق الحديد يحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة للإفراج عن الخامات المحتجزة بالموانئ والتعاقد على استيراد شحنات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.
وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة“رأس الحكمة“، إلى نحو 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان، وقت كتابة الخبر.
ووقعت مصر الصفقة مع الشركة الإماراتية القابضة، باجمالي استثمارات 35 مليار دولار ستتحصل عليها الدولة خلال شهرين.
ووفقًا لتجار تحدثوا لـ”البورصة” فإن حديد عز تراجع بقيمة 1800 جنيه، ليسجل حاليًا 55.8 ألف جنيه، بينما سجل حديد المصريين نحو 50 ألف جنيه، فى حين سجل حديد العتال 48.3 ألف والمراكبي 50.4 ألف، وقت كتابة الخبر.
قال مسئول المبيعات بشركة الأخوين لتجارة الحديد، إن التجار تنازلوا عن هامش الربح للتخلص من الكميات المخزونة لديهم خوفًا من النزول المفاجئ بالأسعار وتعرضهم للخسائر، لكن المستهلكين يترقبون مزيداً من التراجعات الكبيرة تأثرًا بالمعادن النفيسة.
توقع تراجع أسعار الحديد تسليم أرض المصنع خلال الأسبوع المقبل إلى 42 ألف جنيه بانخفاض يصل إلى 10 آلاف جنيه إذا وصل الدولار إلى 45 ألف جنيه.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت.
بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
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