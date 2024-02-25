((الجارحى)) تخفض أسعار حديد التسليح 6 آلاف جنيه للطن

أبلغت شركة حديد الجارحى وكلاءها وموزعيها من خلال إخطار رسمى، بتخفيض سعر طن حديد التسليح بقيمة 6 آلاف جنيه، ليصل سعره تسليم أرض المصنع إلى47.3 ألف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

قال أشرف الجارحى، رئيس مبيعات شركة حديد الجارحى، إن خفض أسعار الشركة جاء بدعم من تراجع الدولار فى السوق الموازي للمستويات الحالية(( وإذا تراجع سعر الدولار عن مستوى 50 جنيها ستخفض الشركة أسعارها بمعدلات كبيرة)).

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أضاف الجارحى لـ”البورصة” أن سوق الحديد يحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة للإفراج عن الخامات المحتجزة بالموانئ والتعاقد على استيراد شحنات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة“رأس الحكمة“، إلى نحو 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان، وقت كتابة الخبر.

ووقعت مصر الصفقة مع الشركة الإماراتية القابضة، باجمالي استثمارات 35 مليار دولار ستتحصل عليها الدولة خلال شهرين.

ووفقًا لتجار تحدثوا لـ”البورصة” فإن حديد عز تراجع بقيمة 1800 جنيه، ليسجل حاليًا 55.8 ألف جنيه، بينما سجل حديد المصريين نحو 50 ألف جنيه، فى حين سجل حديد العتال 48.3 ألف والمراكبي 50.4 ألف، وقت كتابة الخبر.

قال مسئول المبيعات بشركة الأخوين لتجارة الحديد، إن التجار تنازلوا عن هامش الربح للتخلص من الكميات المخزونة لديهم خوفًا من النزول المفاجئ بالأسعار وتعرضهم للخسائر، لكن المستهلكين يترقبون مزيداً من التراجعات الكبيرة تأثرًا بالمعادن النفيسة.

توقع تراجع أسعار الحديد تسليم أرض المصنع خلال الأسبوع المقبل إلى 42 ألف جنيه بانخفاض يصل إلى 10 آلاف جنيه إذا وصل الدولار إلى 45 ألف جنيه.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت.

بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.