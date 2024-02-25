المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ المزارعون البولنديون الاحد بإغلاق معبر حدودي مهم مع ألمانيا في سلوبيس احتجاجا على القواعد الأوروبية واستيراد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي التي اعتبروها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إيوا مورميلو لفرانس برس إن“الاغلاق بدأ في الساعة 13,00 (12,00 ت غ) وتم قطع الطريق السريع A2 بالاتجاهين”.
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وكان المزارعون خططوا في البداية إغلاق المعبر لمدة 25 يوما، لكن بعد مباحثات مع السكان ورجال أعمال وشركات النقل، قرروا“اعادة فتح الطريق على الأرجح غدا الاثنين” حسبما صرح داريوس فروبل أحد منظمي التحرك لفرانس برس.
وقال عشية اجتماع لمجلس وزراء الزراعة الأوروبيين الاثنين في بروكسل“الأمر رهن بالامور التي لا يمكننا توقعها”.
قال فروبيل“عليهم أخذنا على محمل الجد”.
وأوضح“نحتج على الصفقة الأوروبية الخضراء وعلينا أخيرا السيطرة على واردات المنتجات الغذائية الزراعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلينا الاهتمام بالإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي”.
وذكر ان المزارعين البولنديين“يشعرون بأنهم جزء” من التحرك الاحتجاجي للمزارعين في كافة أنحاء اوروبا.
وتجري احتجاجات المزارعين منذ عدة أسابيع في بولندا، حيث يعمدون الى قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد والمعابر الحدودية مع أوكرانيا.
وبولندا من أهم الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي عليها في شباط/فبراير 2022، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب نزاعات تجارية لا سيما بعد فتح بروكسل الحدود الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية التي وفقا للمزارعين البولنديين، لا تحترم المعايير الأوروبية.
وسجلت حالات معزولة من إلقاء منتجات زراعية اوكرانية على الطرق أو السكك الحديد قرب الحدود البولندية الأوكرانية.
وأعلنت الحكومة البولندية الجمعة لفرانس برس أن وارسو وكييف“بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق” بشأن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن اوكرانيا تحتفظ“بحقها في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل”.
وأدرجت بولندا نقاط العبور مع اوكرانيا ضمن قائمة“البنى التحتية الحيوية” لتجنب الاضطرابات التي قد تؤثر على نقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى هذا البلد.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897047