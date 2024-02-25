المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ المزارعون البولنديون الاحد بإغلاق معبر حدودي مهم مع ألمانيا في سلوبيس احتجاجا على القواعد الأوروبية واستيراد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي التي اعتبروها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إيوا مورميلو لفرانس برس إن“الاغلاق بدأ في الساعة 13,00 (12,00 ت غ) وتم قطع الطريق السريع A2 بالاتجاهين”.

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وكان المزارعون خططوا في البداية إغلاق المعبر لمدة 25 يوما، لكن بعد مباحثات مع السكان ورجال أعمال وشركات النقل، قرروا“اعادة فتح الطريق على الأرجح غدا الاثنين” حسبما صرح داريوس فروبل أحد منظمي التحرك لفرانس برس.

وقال عشية اجتماع لمجلس وزراء الزراعة الأوروبيين الاثنين في بروكسل“الأمر رهن بالامور التي لا يمكننا توقعها”.

قال فروبيل“عليهم أخذنا على محمل الجد”.

وأوضح“نحتج على الصفقة الأوروبية الخضراء وعلينا أخيرا السيطرة على واردات المنتجات الغذائية الزراعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلينا الاهتمام بالإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي”.

وذكر ان المزارعين البولنديين“يشعرون بأنهم جزء” من التحرك الاحتجاجي للمزارعين في كافة أنحاء اوروبا.

وتجري احتجاجات المزارعين منذ عدة أسابيع في بولندا، حيث يعمدون الى قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد والمعابر الحدودية مع أوكرانيا.

وبولندا من أهم الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي عليها في شباط/فبراير 2022، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب نزاعات تجارية لا سيما بعد فتح بروكسل الحدود الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية التي وفقا للمزارعين البولنديين، لا تحترم المعايير الأوروبية.

وسجلت حالات معزولة من إلقاء منتجات زراعية اوكرانية على الطرق أو السكك الحديد قرب الحدود البولندية الأوكرانية.

وأعلنت الحكومة البولندية الجمعة لفرانس برس أن وارسو وكييف“بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق” بشأن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن اوكرانيا تحتفظ“بحقها في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل”.

وأدرجت بولندا نقاط العبور مع اوكرانيا ضمن قائمة“البنى التحتية الحيوية” لتجنب الاضطرابات التي قد تؤثر على نقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى هذا البلد.

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