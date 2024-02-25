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اليابان تخصص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية لمتضرري الزلزال

2/25/2024 2:20:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا سلطنة عمان والصومال يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنّ اليابان ستخصّص 613 مليون يورو إضافية لإعادة بناء المناطق المدمّرة جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الأول من يناير، ليصل المبلغ الإجمالي المخصّص إلى 1.6 مليار يورو.

ودمّر الزلزال الذي بلغت قوته 7,5 درجات وتبعته هزات ارتدادية أجزاء من منطقة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان.

وقُتل 241 شخصاً جراء الكارثة، وما زال أكثر من 10 آلاف شخص يقيمون في ملاجئ، وما زالت المياه مقطوعة عن بعض المناطق.

وأعلن رئيس الوزراء رصد مساعدات مالية جديدة السبت خلال زيارة إلى المناطق المتضررة من الزلزال لتقييم الوضع.

وقال كيشيدا لصحافيين في بلدة واجيما الأكثر تضرراً“إن الظروف المعيشية في الملاجئ الموقتة تتحسّن، لكن الواقع صعب”.

وأضاف أنّ الزيارة“جدّدت عزم الحكومة على العمل على تقديم المزيد من الدعم”.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على الموارد الإضافية البالغة نحو 100 مليار ين (613 مليون يورو) في الأيام المقبلة.

وهذه حزمة المساعدات المالية الطارئة الثالثة بعد الزلزال الذي الضرب البلاد في رأس السنة، ليتجاوز حالياً المبلغ الإجمالي للمساعدات 260 مليار ين (1,6 مليار يورو).

وقال كيشيدا إنّ الأموال الأخيرة تهدف جزئياً إلى تمويل نظام منح لمساعدة الأسر التي لديها أطفال على إعادة بناء منازلها المدمّرة.

وقال إنه سيتم تسريع الجهود لبناء مساكن موقتة مسبقة الصنع.

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107897046

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