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وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل

2/25/2024 2:20:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس المقبل بدلا من 5 مارس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال – في بيان- إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن بلغ 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس ومصنوعات جلديه وأدوات منزلية، مشيرا إلى أن الهدف من قرار المد تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجوده به.

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كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري نص على يكون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.. وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

من جانبه أكد رئيس الادارة المركزية للرقابة أحمد أبو الفضل، أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجاري، مشيرا إلى أنه يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه الجهات الرقابية بضرورة التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الأوكازيون وسعر بعد دخول المحال في الأوكازيون.

وأضاف أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الأوكازيون.

المصدر:

MENAFN25022024000202011048ID1107897045

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