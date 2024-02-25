وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس المقبل بدلا من 5 مارس المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال – في بيان- إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن بلغ 3 آلاف محل متنوع ما بين ملابس ومصنوعات جلديه وأدوات منزلية، مشيرا إلى أن الهدف من قرار المد تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجوده به.
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كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري نص على يكون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.
كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.. وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.
من جانبه أكد رئيس الادارة المركزية للرقابة أحمد أبو الفضل، أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجاري، مشيرا إلى أنه يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه الجهات الرقابية بضرورة التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الأوكازيون وسعر بعد دخول المحال في الأوكازيون.
وأضاف أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الأوكازيون.
المصدر:
MENAFN25022024000202011048ID1107897045
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