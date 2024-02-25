رأس الحكمة والدولار يدفعان البورصة للانخفاض 5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار الأداء العرضى المنخفض للبورصة، مع ارتفاع أسهم قطاع العقارات بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة، والتى دفعت غالبية المستثمرين إلى بيع الأسهم بقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 27840 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.95% لمستوى 7544 نقطة.
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كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.81% إلى مستوى 10403 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 4.07% عند مستوى 34584 نقطة. مسعود: تراجع البورصة نتيجة هبوط سعر الدولار بالسوق الموازى
وقال محمد فاروق مسعود العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن الانخفاض الذى شهدته البورصة بتداولات جلسة بداية الأسبوع كان نتيجة تخوف المستثمرين من هبوط سعر الدولار بالسوق الموازى.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة سيوفر الدولار للقطاع المصرفى ما سيؤدى إلى تأثير غير مباشر على البورصة، مع توجه المستثمرين للشراء بأسهم القطاع العقارى نظرًا للمشروعات العملاقة التى ستدخلها الشركات العاملة به.
وأوضح مسعود، أن السوق يشهد حالة من الأداء العرضى والذى من المتوقع أن يستمر لما يقارب الشهر، مع توقع بانخفاض EGX30 وصولًا لمناطق 26000 و26200 نقطة ومنها سوف يرتد السوق للارتفاع. يعقوب: استمرار البيع غدا بدافع من استكمال إغلاق المراكز الهامشية
وقالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الضغوط البيعية التى تلت الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، تزامنت مع توجه أغلب المستثمرين لإغلاق المراكز الهامشية، مما زاد من وتيرة الانخفاض.
وتوقعت أن تستمر عمليات البيع خلال جلسة غدًا الاثنين بدافع من استمرار إغلاق المراكز الهامشية مع تماسك المؤشرات عند مناطق الدعم ووصولها لمناطق سعرية جاذبة استعداداً للارتداد بالصعود.
وأضافت أن أكثر القطاعات استفادة فى الفترة القادمة هى أسهم القطاع العقارى، ومواد البناء والتشييد نظرًا لاستقبالها أكبر قدر من السيولة.
وشهد السوق قيم تداولات 9.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.8 مليار سهم، بتنفيذ 280.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 38 سهما، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 20%، وأوراسكوم كونستراكشون بى إل سى بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 140 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنحو 20%، وسهم“أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنحو 19.9%، فيما لم تتغير أسعار 30 سهماً، وسجل رأس المال السوقى تراجع بمعدل 5.7% لمستوى 1.9 تريليون جنيه.
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن صفقة رأس الحكمة دفعت لبيع المتعاملين للأسهم ذات العوائد الدولارية، فى ظل ظهور إمكانية توافر الدولار بالقطاع المصرفى بصفة مستدامة.
وأضاف أن البورصة ستشهد تحولاً إيجابيًا خلال الشهر القادم خاصة مع انتهاء عمليات جنى الأرباح وظهور نتائج أعمال الشركات للتعرف على الشركات التى حققت ربحية.
وقال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن صفقة مشروع رأس الحكمة وتذبذب سعر الدولار بالسوق الموازى أدت إلى تخوف المستثمرين مما دفعهم للبيع بشكل عنيف.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعود بالنفع والإيجابية على القطاع العقارى والسياحى فيما هبطت أسهم القطاعات الأخرى بشكل عنيف.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 185.8 مليون جنيه و182.4 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.4% و1.6%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 368.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.1%.
وسجل الأفراد 74.6% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 638.7 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 135.4 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 25.4% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 270.4 مليون جنيه و50.4 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بقيمة 184.8 مليون جنيه.
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