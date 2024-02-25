رأس الحكمة والدولار يدفعان البورصة للانخفاض 5%

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية استمرار الأداء العرضى المنخفض للبورصة، مع ارتفاع أسهم قطاع العقارات بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة، والتى دفعت غالبية المستثمرين إلى بيع الأسهم بقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 27840 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.95% لمستوى 7544 نقطة.

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كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.81% إلى مستوى 10403 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 4.07% عند مستوى 34584 نقطة.

وقال محمد فاروق مسعود العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن الانخفاض الذى شهدته البورصة بتداولات جلسة بداية الأسبوع كان نتيجة تخوف المستثمرين من هبوط سعر الدولار بالسوق الموازى.

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة سيوفر الدولار للقطاع المصرفى ما سيؤدى إلى تأثير غير مباشر على البورصة، مع توجه المستثمرين للشراء بأسهم القطاع العقارى نظرًا للمشروعات العملاقة التى ستدخلها الشركات العاملة به.

وأوضح مسعود، أن السوق يشهد حالة من الأداء العرضى والذى من المتوقع أن يستمر لما يقارب الشهر، مع توقع بانخفاض EGX30 وصولًا لمناطق 26000 و26200 نقطة ومنها سوف يرتد السوق للارتفاع.

وقالت رانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الضغوط البيعية التى تلت الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، تزامنت مع توجه أغلب المستثمرين لإغلاق المراكز الهامشية، مما زاد من وتيرة الانخفاض.

وتوقعت أن تستمر عمليات البيع خلال جلسة غدًا الاثنين بدافع من استمرار إغلاق المراكز الهامشية مع تماسك المؤشرات عند مناطق الدعم ووصولها لمناطق سعرية جاذبة استعداداً للارتداد بالصعود.

وأضافت أن أكثر القطاعات استفادة فى الفترة القادمة هى أسهم القطاع العقارى، ومواد البناء والتشييد نظرًا لاستقبالها أكبر قدر من السيولة.

وشهد السوق قيم تداولات 9.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.8 مليار سهم، بتنفيذ 280.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 38 سهما، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 20%، وأوراسكوم كونستراكشون بى إل سى بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 140 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنحو 20%، وسهم“أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنحو 19.9%، فيما لم تتغير أسعار 30 سهماً، وسجل رأس المال السوقى تراجع بمعدل 5.7% لمستوى 1.9 تريليون جنيه.

وقال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن صفقة رأس الحكمة دفعت لبيع المتعاملين للأسهم ذات العوائد الدولارية، فى ظل ظهور إمكانية توافر الدولار بالقطاع المصرفى بصفة مستدامة.

وأضاف أن البورصة ستشهد تحولاً إيجابيًا خلال الشهر القادم خاصة مع انتهاء عمليات جنى الأرباح وظهور نتائج أعمال الشركات للتعرف على الشركات التى حققت ربحية.

وقال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن صفقة مشروع رأس الحكمة وتذبذب سعر الدولار بالسوق الموازى أدت إلى تخوف المستثمرين مما دفعهم للبيع بشكل عنيف.

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعود بالنفع والإيجابية على القطاع العقارى والسياحى فيما هبطت أسهم القطاعات الأخرى بشكل عنيف.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 185.8 مليون جنيه و182.4 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.4% و1.6%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 368.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 93.1%.

وسجل الأفراد 74.6% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى شراء بقيمة 638.7 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 135.4 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 25.4% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 270.4 مليون جنيه و50.4 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو البيع بقيمة 184.8 مليون جنيه.