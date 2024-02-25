كايرو ثرى إيه تبدأ تشغيل مصنع مصنعات الدواجن باستثمارات 600 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد عارف المدير العام للقطاع الاستهلاكى بشركة كايرو ثرى إيه، إن الشركة بدأت تشغيل مصنع“مصنعات الدواجن” بمنطقة الروبيكى منذ شهرين، باستثمارات تصل 600 مليون جنيه.

وأضاف عارف، أن المصنع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 3 خطوط إنتاج، وتم تشغيل خط إنتاج واحد حتى الآن بطاقة 9 آلاف طن.

موضوعاتوزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل ((الجارحى)) تخفض أسعار حديد التسليح 6 آلاف جنيه للطن وصول 1500 رأس ماشية سوداني لمجزر وادي دارا برأس غارب

وأوضح عارف، أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع تصل إلى 25 ألف طن خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن المصنع يضم أحدث أنواع التكنولوجيا الموجودة فى صناعة الدواجن، وهو متخصص فى إنتاج مصنعات الدواجن من“بانيه، واستربس، وناجتس”.

وقال عارف، إنه من المستهدف تصدير من 20 إلى 25% من إنتاج الشركة خلال عامى 2024 و2025، حيث تستهدف الشركة تصدير نحو 1200 طن.

وأضاف أن الشركة تستهدف تسويق نحو 10% من إنتاجها من خلال وسائل البيع الإلكترونى.

وقال إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن، إن الشركة بدأت البيع عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى منذ شهرين.

وأضاف أن الشركة تتيح توصيل منتجاتها من الدواجن المبردة والمجمدة ومصنعات الدواجن، كما تبرم اتفاقات مع شركات غذائية جديدة لضمها للبيع عبر متجرها لتضم أصناف كثيرة من السلع الغذائية.