كايرو ثرى إيه تبدأ تشغيل مصنع مصنعات الدواجن باستثمارات 600 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محمد عارف المدير العام للقطاع الاستهلاكى بشركة كايرو ثرى إيه، إن الشركة بدأت تشغيل مصنع“مصنعات الدواجن” بمنطقة الروبيكى منذ شهرين، باستثمارات تصل 600 مليون جنيه.
وأضاف عارف، أن المصنع يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم 3 خطوط إنتاج، وتم تشغيل خط إنتاج واحد حتى الآن بطاقة 9 آلاف طن.
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وأوضح عارف، أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع تصل إلى 25 ألف طن خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن المصنع يضم أحدث أنواع التكنولوجيا الموجودة فى صناعة الدواجن، وهو متخصص فى إنتاج مصنعات الدواجن من“بانيه، واستربس، وناجتس”.
وقال عارف، إنه من المستهدف تصدير من 20 إلى 25% من إنتاج الشركة خلال عامى 2024 و2025، حيث تستهدف الشركة تصدير نحو 1200 طن.
وأضاف أن الشركة تستهدف تسويق نحو 10% من إنتاجها من خلال وسائل البيع الإلكترونى.
وقال إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى لشركة كايرو ثرى إيه للدواجن، إن الشركة بدأت البيع عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى منذ شهرين.
وأضاف أن الشركة تتيح توصيل منتجاتها من الدواجن المبردة والمجمدة ومصنعات الدواجن، كما تبرم اتفاقات مع شركات غذائية جديدة لضمها للبيع عبر متجرها لتضم أصناف كثيرة من السلع الغذائية.
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