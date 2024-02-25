السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأحد في الرياض، بالوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إتشادلر.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا، وسبل توطيد التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

موضوعاتاليابان تخصص 613 مليون يورو كمساعدات إضافية لمتضرري الزلزال المزارعون البولنديون يغلقون نقطة حدودية مهمة مع ألمانيا سلطنة عمان والصومال يبحثان علاقات التعاون في مختلف المجالات المصدر: