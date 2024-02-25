السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توطيد التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الأحد في الرياض، بالوزيرة الاتحادية النمساوية للشؤون الأوروبية والدستور كارولين إتشادلر.
وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة والنمسا، وسبل توطيد التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
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