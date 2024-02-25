الشرطة تكشف ملابسات سرقة معدات بقيمة نصف مليون شيقل في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة معدات ثقيلة بقيمة تقدر بأكثر من نصف مليون شيقل من داخل متنزه بمدينة بيت ساحور شرقي بيت لحم .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناءً على شكوى وردت لفرع المباحث العامة بشرطة المحافظة حول قيام مجهول بسرقة معدات ثقيلة من داخل المتنزه .
وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه وبسماع أقواله أفاد بقيامه بسرقة المعدات.
وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.
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