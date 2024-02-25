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الشرطة تكشف ملابسات سرقة معدات بقيمة نصف مليون شيقل في بيت لحم

2/25/2024 2:17:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة معدات ثقيلة بقيمة تقدر بأكثر من نصف مليون شيقل من داخل متنزه بمدينة بيت ساحور شرقي بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناءً على شكوى وردت لفرع المباحث العامة بشرطة المحافظة حول قيام مجهول بسرقة معدات ثقيلة من داخل المتنزه .

وبالبحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص والقبض عليه وبسماع أقواله أفاد بقيامه بسرقة المعدات.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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