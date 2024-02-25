الشال 12 7 مليار دينار الناتج المحلي للكويت بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al-Anbaa) قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت بتاريخ 11 الجاري تقديرات حول حجم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بحجمه في الربع الثالث من 2022، وبلغ حجمه بالأسعار الجارية نحو 12.7 مليار دينار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دينار للربع الثالث من 2022، أي منكمشا بنحو -11.7%.

وأضاف «الشال» أن حجم الناتج المحلي للبلاد بلغ بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 9.8 مليارات دينار، مقابل نحو 10.2 مليارات دينار للربع الثالث من 2022 أي منكمشا بنحو 3.7%.ولفت التقرير إلى أن الانكماش في الحالتين يعزى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي التي هبطت بالأسعار الجارية بنحو 22.1%، وتراجعت بالأسعار الثابتة بنحو 9%، وذلك مؤشر على مدى إدمان الاقتصاد المحلي على النفط رغم السلسلة الطويلة من الوعود بتنويع مصادر الدخل.وفي عام 2023، تزامن خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 263 ألف برميل يوميا أو بنحو 9.8%، مع فقدان معدل سعر برميل نفطها نحو 15.5 دولارا أو فقدان 15.6% من قيمته مقارنة بمعدل سعره لعام 2022.وذكر تقرير «الشال» أن مؤشر طغيان هيمنة النفط على الاقتصاد هو في مراوحة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 57.6% للربع الثالث من 2022، إلى 50.8% للربع الثالث من 2023، والتغير في نسب المساهمة مرتبط كليا بمستوى إنتاج البلد من النفط وأسعاره في السوق العالمي، وهما متغيران خارج قدرة الإدارة العامة المحلية على التحكم بهما.وذكر «الشال» أن نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 بتاريخ 11 فبراير 2024، أي بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من نهاية الفترة، مؤشر آخر لعدم إدراك أهميتها، مقارنة بحداثتها للدول الأخرى.ففي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، نشرت أرقام ناتجها لكامل عام 2023 بتاريخ 18 يناير 2024، وأكبر اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأميركية، نشرت أرقام كامل العام بتاريخ 25 يناير الماضي، وسنغافورة، ورغم التنوع الكبير لاقتصادها، نشرت أرقام ناتجها للربع الرابع من عام 2023 في 15 الجاري، والسعودية، أكبر الاقتصادات العربية نشرت أرقام ربعها الرابع لعام 2023 في 31 يناير الماضي.وأضاف «الشال»: لقد امتدحنا برنامج الحكومة الحالية لاعتقادنا بأنها تعي حراجة عدم استدامة الاقتصاد، وتعي خطوات العلاج، ومن ضمنها دقة وحداثة الأرقام، فالإصلاح المالي والاقتصادي لا نفع له ما لم يبن على أرقام ومؤشرات دقيقة وحديثة. ولا بد من استدراك، فقد ذكرنا مرارا أن المحك في الحكم على وعي وجدية الحكومة هو نجاحها في تحويل البرنامج إلى واقع، أي التنفيذ.