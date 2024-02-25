الشال 263 6 مليون دينار تداولات العقار الكويتي في يناير 2024 بنمو شهري 38%

MENAFN - Al-Anbaa) قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار الكويتي في يناير 2024 مقارنة بسيولة ديسمبر 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر يناير 2024 نحو 263.6 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 37.8% عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2023 البالغة نحو 191.3 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -7.0% مقارنة مع سيولة يناير 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 283.6 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن جميع تداولات يناير 2024 جاءت عقودا، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 402 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 148 صفقة وممثلة بنحو 36.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 92 صفقة وتمثل نحو 22.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 15 صفقة ممثلة بنحو 3.7%.وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 141.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 45.6% مقارنة مع ديسمبر 2023 عندما بلغت نحو 97.1 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 53.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.8% في ديسمبر 2023.وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 121.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2024 أعلى بما نسبته 16.4% مقارنة بالمعدل.وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 309 صفقات مقارنة بـ 215 صفقة في ديسمبر 2023، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 458 ألف دينار مقارنة بنحو 452 ألف دينار في ديسمبر 2023، أي بارتفاع بحدود 1.3%.وأشار «الشال» إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 76.9 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -10.3% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023) حين بلغت نحو 85.8 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 29.2% مقارنة بما نسبته 44.9% في ديسمبر 2023.وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 74.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أعلى بما نسبته 3.6% مقارنة بمعدل 12 شهرا، وارتفع عدد صفقاته إلى 91 صفقة مقارنة بـ 75 صفقة في ديسمبر 2023، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 845 ألف دينار مقارنة بنحو 1.14 مليون دينار في ديسمبر 2023، أي بانخفاض بحدود -26.1%.وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 43.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 592.1% مقارنة مع ديسمبر 2023 حين بلغت نحو 6.2 ملايين دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 16.4% مقارنة بما نسبته 3.3% في ديسمبر 2023، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 42.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أعلى بنحو 1.9% عن متوسط آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 6 صفقات لشهر ديسمبر 2023، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2024 نحو 5.40 ملايين دينار مقارنة بمعدل ديسمبر 2023 والبالغ نحو 1.04 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 419.1%.كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.11 مليون دينار خلال يناير 2024، مقابل صفقة واحدة بقيمة 2.10 مليون دينار خلال ديسمبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 0.5%.وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2023)، نلاحظ أنها حققت انخفاضا من نحو 283.6 مليون دينار إلى نحو 263.6 مليون دينار، أي بما نسبته -7.0% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -15.9%، سيولة النشاط التجاري بنسبة -10.6%، سيولة نشاط المخازن بنحو -6.2% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -0.1%.