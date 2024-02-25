الملك يحذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، الأحد، من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع.
وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأهل في القطاع.
وحذر جلالته من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
وشدد جلالته على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة؛ لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
واستعرض الرئيس الفلسطيني التطورات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس، مشددا على إدامة التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجانبين، بما يخدم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في المدينة المقدسة.
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