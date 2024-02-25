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الملك يحذر من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان

2/25/2024 10:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، الأحد، من استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيزيد من خطر توسع الصراع.


وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأهل في القطاع.


وحذر جلالته من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
وشدد جلالته على إدامة التنسيق العربي خلال الفترة المقبلة؛ لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.


واستعرض الرئيس الفلسطيني التطورات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس، مشددا على إدامة التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجانبين، بما يخدم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات في المدينة المقدسة.

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