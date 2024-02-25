«الصحة المصرية» تكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى البلاد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي تفشٍّ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

ونوهت بامتلاك مصر برنامج ترصُّد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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