22 ميدالية حصاد الأولمبياد الخاص الإماراتي في بطولة الشرق الأوسط لألعاب القوى

اختتم لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي لألعاب القوى مشاركتهم في بطولة“الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى” التي أسدل عليها الستار اليوم الأحد، بالحصول على 7 ميداليات ملونة جديدة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 22 ميدالية ملونة على مدار أيام البطولة.

وأقيمت منافسات البطولة في عمان بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 دول هي، "عمان المستضيف"، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.

وكان لاعبو الأولمبياد الإماراتي قد حققوا 15 ميدالية ملونة في اليوم الأول للمنافسات.

وتنوعت الميداليات الملونة ما بين 12 ذهبية، و10 فضيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز