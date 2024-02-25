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22 ميدالية حصاد الأولمبياد الخاص الإماراتي في بطولة الشرق الأوسط لألعاب القوى

2/25/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي لألعاب القوى مشاركتهم في بطولة“الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لألعاب القوى” التي أسدل عليها الستار اليوم الأحد، بالحصول على 7 ميداليات ملونة جديدة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 22 ميدالية ملونة على مدار أيام البطولة.

وأقيمت منافسات البطولة في عمان بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 دول هي، "عمان المستضيف"، والإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين.

وكان لاعبو الأولمبياد الإماراتي قد حققوا 15 ميدالية ملونة في اليوم الأول للمنافسات.

وتنوعت الميداليات الملونة ما بين 12 ذهبية، و10 فضيات.

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