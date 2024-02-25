مصرع 13 مدنياً بانفجار لغم خلال جمعهم الكمأة في سوريا

قُتل 13 مدنياً خلال جمعهم الكمأة من جراء انفجار لغم من مخلّفات «داعش» شمالي سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، في حادثة تتكرر سنوياً خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وأكد المرصد مقتل 13 مواطناً، بينهم نساء، من أبناء عشيرة واحدة من جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية الرصافة في الريف الغربي لمحافظة الرقة.

وخلال موسم جمع الكمأة الممتد بين فبراير وأبريل، يتكرر سقوط قتلى من جراء انفجار الألغام، مع انصراف السكان إلى جمعها من مناطق صحراوية شاسعة.

ورغم المخاطر وتحذير السلطات الأمنية، يواصل السكان جمع الكمأة نظراً لأنها تباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من الحرب.

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