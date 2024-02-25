صلاح يغيب عن ليفربول في نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي

‬‬سيغيب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن مباراة فريقه في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم ضد تشيلسي اليوم الأحد.

وأعلن ليفربول عن تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، والتي شهدت غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة أبرزهم صلاح الذي غاب عن مباراة لوتون السابقة في الدوري المحلي.

وسيفتقد الفريق أيضا لجهود حارس المرمى أليسون بيكر، بالإضافة إلى ترينت ألكسندر-أرنولد وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وجويل ماتيب وديوجو جوتا وكورتيس جونس.

وأبلغ كلوب الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي قبل مواجهة لوتون "أليسون غير متاح، إنها إصابة عضلية ولا نعرف مدى طول فترة غيابه ولكن بالتأكيد لن يعود في الوقت المتوقع.

"ثم لدينا ديوجو يعاني من مشكلة في الركبة وهو غير متاح، وكورتيس يعاني من مشكلة في العظام والأربطة وغير متاح أيضا".

وأضاف المدرب الألماني "بالنسبة لديوجو سيستغرق الأمر شهورا بالطبع، بالنسبة لكورتيس...فإن الأيام مهمة أيضا أثناء الإصابات لتقييم الوضع، فاليوم الخامس ثم العاشر هي أيام مهمة عندما تقيم الإصابة مرة أخرى، لأن كل لاعب يتفاعل بطريقة مختلفة".

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسم 2021-2022 الذي شهد أيضا رفعه كأس الاتحاد الإنجليزي بينما أخفق الفريق بصعوبة في تحقيق ثلاثية من الألقاب عندما حل ثانيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن كلوب قراره بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم.

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