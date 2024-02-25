«تنفيذي الآسيوي» يحدد بطولات 2024 على هامش الدوري العالمي للكاراتيه للشباب بالفجيرة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اجتماعاً مهماً على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب بالفجيرة، وضع خلاله ملامح الفترة المقبلة، وذلك برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبحضور الإسباني أنطونيو سبينس رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

تم خلال الاجتماع الذي عقد في فندق البحر بالفجيرة، مناقشة العديد من الأمور التي تخص اللعبة وتطويرها من كافة النواحي التنظيمية والتحكيمية والفنية، وأشاد اللواء الرزوقي بما دار في الاجتماع من مناقشات لتطوير وإثراء اللعبة على المستوى القاري والعالمي، وقال: خلال الاجتماع تم طرح أجندة الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما تم إنجازه في 2023، واستعراض البطولات التي ستقام بالقارة الصفراء خلال 2024، وهي بطولات تشمل أجندة الاتحاد الدولي أيضاً، لأن هناك ترابطاً بين القاري والدولي، وذلك حتى لا يحدث تضارب، ومناقشة الأجندتين الدولية والآسيوية كان أمراً مهماً للغاية.

وأضاف اللواء الرزوقي: تم مناقشة الأكاديمية والمجمع الذي تم تسجيله باسم الاتحاد الآسيوي لدى حكومة الصين، وهي طفرة جديدة في مجال عمل الاتحاد الآسيوي وهو من المجمعات الكبيرة التي تستضيف عدداً كبيراً من البطولات والمعسكرات ليكون دخلها من نصيب الاتحاد الآسيوي، وهذه الأنشطة ستكون بالاتفاق بين الاتحادين الآسيوي والصيني.

وقال الرزوقي: تم مناقشة نسخة الأسياد المقبلة التي ستقام في اليابان، إضافة إلى موضوع تطوير الحكام والمدربين بالقارة من خلال دورات مختلفة للوصول بهم إلى أعلى المستويات، وكذلك مناقشة موازنة الاتحاد، وتعيين نائب رئيس الاتحاد الإندونيسي عضواً بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي.





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