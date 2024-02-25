الحكايات الشعبية تعزز خيال الأطفال وتقودهم إلى الإبداع

يشكل الخيال أحد أهم عوامل الإبداع في شخصية الطفل الأدبية، ‏وينبع هذا الخيال من أسس عدة، أبرزها ‏الإرث الشعبي المتمثل في الحكايات ‏التي كان يسمعها من الشخصيات المحيطة به، ‏أو التي كان يصوغها بنفسه خلال أوقات لهوه، ‏فيتفاعل بها مع محيطه، ويلهم بها أدباء عصره، ومن هذا الموضوع انطلقت صفحة جديدة من الصفحات الثقافية لمهرجان أيام الشارقة التراثية، الذي يستمر لغاية 3 من مارس المقبل.

‏فعلى ضفاف خور الشارقة، وفي ظل أنسام شتوية منسابة بعذوبة على متن سفينة (البغلة) -أحد أجمل الشواهد التراثية البحرية في الإمارات، أقامت المدرسة الدولية للحكاية جلسة حوارية بعنوان (حكايات من عالم آخر)، شارك فيها كل من الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والشاعر الناقد علي العبدان، والكاتبة الفتية ريمان عبد الله، وأدارت الجلسة الشاعرة شيخة المطيري.

حكايات

وحول أهمية الحكاية في تكوين شخصية الطفل الأدبية، قال الدكتور عبد العزيز المسلم: «إن كل طفل في بداية حياته يحاول أن يصنع لنفسه كهفاً صغيراً، يكون بمثابة عالمه الموازي، يقص فيه الحكايات، ويتفاعل مع شخصيات سمع عنها، أو التي يكونها بنفسه، أو التي يمازج بها بين الاثنين، ‏ومن هنا، ينطلق إلى عالم الإبداع الأدبي، وإذا انتهت هذه الجزئية من حياته، فقد انتهى الإبداع، لذلك، لا بد أن نحرص على استمرارية الحكاية، وتدفقها، لا سيما من قبل الجدات اللاتي كن منظومة تراثية معرفية شعبية فائقة الروعة والجمال، لكنها لم تأخذ دورها المستحق في الوقت الحاضر».



‏ وحول تأثير الحكايات في الأعمال الفنية، قال الشاعر علي العبدان: «إن الأجواء التي كنا نسمع فيها الحكايات في السبعينيات، كانت عاملاً مساعداً في تكوين خيالي الفني، ‏فقد كان لكل جو حكايته الخاصة، كالحر والبرد، والضوء والظلام، والشخصيات الحقيقية والخرافية، وكل هذه العوامل شكلت عاملاً مساعداً لي للتعايش مع الحكايات، وبالتالي، قدرتي على التأليف فيها بشكل ناجح».

مؤلفات

الكاتبة الفتية ريمان ‏عبد الله، لها إصداران في مجال الحكاية الخرافية (الخراريف)، ‏أكدت أن السبب في ظهور هذه المؤلفات، هو ما كانت تسمعه من الحكايات التراثية، فاختزنتها في ذاكرتها، ثم قامت بنقلها على الأوراق، وأضافت لها ما كانت تشعر به في التفاعل معها، ومن هناك بدأت فكرة كتابتها التراثية، التي أبدعت فيها، وحازت على جائزة أدبية مرموقة، مثمنة دور معهد الشارقة للتراث في ذلك.