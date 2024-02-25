غرفة الشارقة تحتفل بإنجازات 2023 وتتطلع للمستقبل برؤية إيجابية

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حفلها السنوي تحت شعار «نحتفل معاً بالإنجاز»، تكريماً للمتميزين من موظفيها وموظفي مركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تقديراً لأدوارهم وإنجازاتهم ومجمل ما أسهموا به من جهود في تحقيق أهداف الغرفة وفق خطط واستراتيجية إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على تطوير مهاراتهم الوظيفية وتشجيعهم على الإبداع والعطاء والتميز.

وشهد الحفل الذي أقيم في منتجع واحة البداير عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة، وعبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة وموظفي الغرفة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

إنجازات رائدة

وقال عبد الله سلطان العويس إن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على تكريم الجهود الرائدة التي بذلها مُوظفو الغرفة والمؤسسات التابعة لها المتميّزون وتثميناً لدورهم المهم في مسيرة الإنجازات الكبيرة التي تحققها غرفة الشارقة على صعيد تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها إمارة الشارقة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن عام 2023 كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات وهو ما يقود غرفة الشارقة إلى التطلع للمستقبل برؤية إيجابية، بفضل الحرص لدى الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في بذل الجهود الدؤوبة والتنافس الإيجابي على رفع مستوى التميّز والإبداع والابتكار في منظومة العمل المؤسسي.



إنجازات عام 2023

وتخلل الحفل السنوي عرضاً مرئياً حول إنجازات غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، مسلطاً الضوء على جهود الموظفين الذين عملوا وثابروا على مدى عام كامل وأسهموا باحتراف وتميز في إيصال رسالة غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها، وتحقيق رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها المتميزة لأعضائها.

تكريم المتميزين

وفي ختام الحفل كرّم عبد الله سلطان العويس، ومحمد أحمد أمين العوضي، وسيف محمد المدفع الفائزين بجائزة الغرفة للأداء المتميز لعام 2023، وهم سارة العتيبي، وهند المدني، ومحمود العناتي، فيما فاز بفئة الموظف المتميز في المجال الإداري من غرفة الشارقة عائشة صالح الزرعوني، ومن إكسبو الشارقة ماريا داري، أما جائزة فئة الموظف المتميز في مجال خدمة المتعاملين فكانت من نصيب ابتسام طيب السركال، في حين حصلت الموظفة حمدة علي البلوشي على جائزة الموظف المتميز في المجال الإشرافي، أما الفائز بفئة الموظف المتميز في المجال التخصصي فكانت من نصيب عائشة مبارك النعيمي، وجائزة القائد المتميز فكانت من نصيب الدكتور أحمد صالح العجلة، كما تم تكريم مركز إكسبو خورفكان ممثلاً بخليل المنصوري مدير المركز تقديراً للجهود المبذولة ضمن مبادرة ثمار العطاء والمساهمة الفعالة في تحقيق الخطة التشغيلية للمركز.

الموظف المتفاني

كما شهد الحفل تكريم موظف العام وهي الموظفة مريم آل علي، والموظف الحاصل على أعلى عدد من الاقتراحات ضمن نظام يهمنا رأيك للاقتراحات والملاحظات لعام 2023 وهي الموظفة عائشة صالح الزرعوني، وإضافة إلى تكريم الموظفين الحاصلين على أعلى درجات علمية وهم (الدكتور أحمد صالح العجلة شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال، وميره البشر شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وزيد الهباهبه شهادة ماجستير في إدارة الأعمال)، كما تم تكريم الموظف المتفاني ذي الخدمة الطويلة وهم جمال بوزنجال، وهنا حمود السويدي، وسيف غريب الشامسي، كما تم تكريم فريق مجلس السعادة في غرفة الشارقة وهم عبد العزيز الشامسي ومنى السويدي، وخولة صالح آل علي، وهناء تريم، ومروان المشغوني، وعائشة الخضر، وسميرة آل علي، إضافة إلى الفائزين بفئة الموظفين الجدد المتميزين وهم وسيم مازن غانم، وهازيل سيلا، والفائزين بفئة الموظف الاستثنائي من غرفة الشارقة مشتاق علي، وخاجا نصر الدين.

وفاز مركز الشارقة للتحكيم الدولي وإدارة المبيعات والتسويق من مركز إكسبو الشارقة، بفئة الإدارة المتميزة، فيما نال جائزة أفضل فريق عمل، كل من فريق عمل تحصيل المنطقة الصناعية العاشرة، وفريق عمل نقل مكاتب مركز إكسبو الشارقة، وفاز معرض الإمارات للعطور والعود بفئة أفضل فكرة مبتكرة.

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