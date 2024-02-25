3 وفيات بحادث غرق عبَّارة تقل عمالاً في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، وفاة ثلاثة مواطنين في حصر مبدئي من جراء حادث غرق عبَّارة تُقلّ عمالاً بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «تابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حادث غرق معدية تقل عمالاً، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا، بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث».

وأوضحت أن سيارات الإسعاف نقلت أربعة مصابين من ركاب المعدية إلى مستشفى مبارك المركزي، يعانون أعراض «اسفكسيا الغرق»، حيث غادر المستشفى ثلاثة مصابين بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وما زال مصاب واحد تحت العلاج والملاحظة.

وأكدت الوزارة استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال البحث عن مفقودين، مشيرةً إلى رفع حالة الاستعداد في مستشفيات المنطقة والمناطق المحيطة، وتوافر جميع فصائل الدم، والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز