يوفنتوس ينتزع فوزاً صعباً على فروسينوني في الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتزع فريق يوفنتوس فوزا صعبا أمام ضيفه فروسينوني 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الثالثة، وتعادل فروسينوني بهدف وليد شديرة في الدقيقة 14.
بعدها، سجل ماركو بريشيانيني الهدف الثاني لفريق فروسينوني في الدقيقة 27 قبل أن يسجل فلاهوفيتش الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.
وفي الشوط الثاني، تمكن فريق يوفنتوس من تسجيل الهدف الثالث عن طريق دانيلي روجانو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.
وبات هذا هو أول انتصار ليوفنتوس بعد تعادلين وهزيمتين، وهو الانتصار السابع عشر له في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست مباريات.
في المقابل باتت هذه الخسارة هي الرابعة على التوالي لفروسينوني، والخامسة عشرة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس مباريات.
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