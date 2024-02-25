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غداً.. فرصة سقوط أمطار على الإمارات مع انخفاض الحرارة

2/25/2024 9:15:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58، والمد الثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 08:01، والجزر الثاني عند الساعة 50:20

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:51، والمد الثاني عند الساعة 23:20، والجزر الأول عند الساعة 16:59، والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 45

دبي 25 19 85 50

الشارقة 24 17 85 30

عجمان 23 18 85 40

أم القيوين 24 18 85 50

رأس الخيمة 24 17 80 45

الفجيرة 24 20 80 40

العـين 26 17 85 30

ليوا 27 16 85 30

الرويس 25 18 80 30

السلع 24 17 75 30

دلـمـا 27 18 80 30

طنب الكبرى 27 18 80 20

طنب الصغرى 27 18 80 20

أبو موسى 27 18 90 45.

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