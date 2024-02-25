المومني: غياب رؤساء الجامعات عن الاجتماع يشير إلى أنهم غير مكترثين

(MENAFN
- Amman Net) أنهى رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب بلال المومني اجتماعًا كان من المفترض أن يُعقد اليوم الأحد مع رؤساء كل من جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية، بعد وقت قصير من البدء، وذلك بسبب غياب رؤساء الجامعات الثلاث.
و كان من المفترض أن تعقد لجنة التربية والتعليم الاجتماع مع رؤساء الجامعات الثلاث لمناقشة المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي تواجه جامعاتهم.
وقال المومني في بداية حديثه إنه متفاجئ من غياب رؤساء أكثر ثلاث جامعات تعاني من صعوبات كبيرة عن الاجتماع، وشدد على أن غيابهم "غير مبرر"، وأضاف أن غيابهم يشير إلى أنهم "غير مكترثين" على حد تعبيره.
وأضاف المومني أن الاجتماع كان من المقرر عقده الأسبوع الماضي وتم تأجيله إلى اليوم.
وفي ختام حديثه عبر المومني عن أسفه بسبب إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الأساسية للمنح والقروض قبل معالجة الخلل المتعلق بمعدل الطالب الذي يحق له التقدم للمنح والقروض، وأضاف ان الطلاب الذين تقل معدلاتهم عن "جيد" لم تمكنوا من التقدم بطلب.
وقال المومني إن الوزارة "تعجلت" في إصدار تلك القائمة، وأضاف أنها لا تشمل الفئة المستهدفة.
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