المومني: غياب رؤساء الجامعات عن الاجتماع يشير إلى أنهم غير مكترثين

MENAFN - Amman Net) أنهى رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب بلال المومني اجتماعًا كان من المفترض أن يُعقد اليوم الأحد مع رؤساء كل من جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية، بعد وقت قصير من البدء، وذلك بسبب غياب رؤساء الجامعات الثلاث.



و كان من المفترض أن تعقد لجنة التربية والتعليم الاجتماع مع رؤساء الجامعات الثلاث لمناقشة المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي تواجه جامعاتهم.



وقال المومني في بداية حديثه إنه متفاجئ من غياب رؤساء أكثر ثلاث جامعات تعاني من صعوبات كبيرة عن الاجتماع، وشدد على أن غيابهم "غير مبرر"، وأضاف أن غيابهم يشير إلى أنهم "غير مكترثين" على حد تعبيره.



وأضاف المومني أن الاجتماع كان من المقرر عقده الأسبوع الماضي وتم تأجيله إلى اليوم.



وفي ختام حديثه عبر المومني عن أسفه بسبب إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الأساسية للمنح والقروض قبل معالجة الخلل المتعلق بمعدل الطالب الذي يحق له التقدم للمنح والقروض، وأضاف ان الطلاب الذين تقل معدلاتهم عن "جيد" لم تمكنوا من التقدم بطلب.



وقال المومني إن الوزارة "تعجلت" في إصدار تلك القائمة، وأضاف أنها لا تشمل الفئة المستهدفة.