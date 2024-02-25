Sunday, 25 February 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المومني: غياب رؤساء الجامعات عن الاجتماع يشير إلى أنهم غير مكترثين

2/25/2024 9:07:49 AM
(MENAFN- Amman Net) أنهى رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية النائب بلال المومني اجتماعًا كان من المفترض أن يُعقد اليوم الأحد مع رؤساء كل من جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية، بعد وقت قصير من البدء، وذلك بسبب غياب رؤساء الجامعات الثلاث.


و كان من المفترض أن تعقد لجنة التربية والتعليم الاجتماع مع رؤساء الجامعات الثلاث لمناقشة المشاكل والتحديات المالية والأكاديمية التي تواجه جامعاتهم.

وقال المومني في بداية حديثه إنه متفاجئ من غياب رؤساء أكثر ثلاث جامعات تعاني من صعوبات كبيرة عن الاجتماع، وشدد على أن غيابهم "غير مبرر"، وأضاف أن غيابهم يشير إلى أنهم "غير مكترثين" على حد تعبيره.

وأضاف المومني أن الاجتماع كان من المقرر عقده الأسبوع الماضي وتم تأجيله إلى اليوم.

وفي ختام حديثه عبر المومني عن أسفه بسبب إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الأساسية للمنح والقروض قبل معالجة الخلل المتعلق بمعدل الطالب الذي يحق له التقدم للمنح والقروض، وأضاف ان الطلاب الذين تقل معدلاتهم عن "جيد" لم تمكنوا من التقدم بطلب.

وقال المومني إن الوزارة "تعجلت" في إصدار تلك القائمة، وأضاف أنها لا تشمل الفئة المستهدفة.

MENAFN25022024000209011053ID1107896792

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث