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وسائل إعلام: عمدة لندن يدعو إلى مصادرة ممتلكات روسية بقيمة 1.4 مليار دولار

2/25/2024 9:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا عمدة لندن صادق خان الحكومة البريطانية إلى مصادرة ممتلكات الروس في العاصمة البريطانية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني واستخدام هذه الأموال لتوفير السكن للاجئين من أوكرانيا.


أفادت بذلك إذاعة "إل بي سي" نقلا عن رسالة وجهها صادق خان إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مايكل غوف، وقالت الإذاعة إنها اطلعت على محتواها.


وحسب "إل بي سي"، فقد "دعا صادق خان الحكومة إلى مصادرة ممتلكات.. الأوليغارشية الروس في لندن وبيعها لتمويل 4000 منزل. ويرى خان أنه يمكن استخدام بيع الأصول التي يقول إن قيمتها تبلغ 1.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.4 مليار دولار)، لتوفير خدمات السكن بأسعار معقولة للأوكرانيين الذين انتقلوا إلى لندن".
ويرحب عمدة العاصمة البريطانية بمحاولات الحكومة مصادرة ممتلكات ممثلي النخبة الروسية، لكنه يعتقد أن الإجراءات المتخذة "لا تصل إلى حد كاف".

RT

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