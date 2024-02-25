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بدء دورة صحفية تأسيسية في بترا لطلبة جامعة الزرقاء

2/25/2024 9:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت في مركز بترا التدريبي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة الصحافة التأسيسية الأولى لطلبة كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، التي تستمر 5 أيام بمشاركة 25 طالبا وطالبة.


وقالت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، خلال افتتاحها فعاليات الدورة، إن الوكالة تولي التدريب أهمية خاصة، ولديها شراكات ناجحة مع كليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية .

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