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(جيديا) تعلن عن مجموعة من التعيينات القيادية لتمكين خططها الإستراتيجية المقبلة

2/25/2024 8:20:22 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت شركة جيديا الرائدة في مجال التقنية المالية عن مجموعة من التعيينات في الإدارة العليا لشركة جيديا في السعودية، والتي تسعى من خلالها الإستمرار في الإرتقاء بكفاءاتها الإدارية للوصول الى أقصى درجات الاحترافية وتزامناً مع دخولها مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي التي تواكب التحولات الحاصلة في قطاع التقنية المالية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وأعلنت شركة (جيديا) عن تعيين الأستاذ/عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة (جيديا) في المملكة العربية السعودية، جالباً معه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة المتميزة في تقاطعات القطاع المالي مع التقنيات المبتكرة حيث كان له دور أساسي في قيادة تطوير منظومة المدفوعات السعودية منذ بداياتها الأولى في البنك المركزي السعودي، كما شارك في السابق بالعديد من مجموعات العمل المرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين.

وعلى صعيد إدارتها التنفيذية أعلنت شركة (جيديا) عن تعيين الأستاذ/زياد بن أحمد العيسى كعضو في مجلس إدارتها في السعودية وأيضاً كرئيس تنفيذي لها في السعودية لما يحمله من سجل مهني حافل بالإنجازات حيث كان سابقاً الرئيس التنفيذي لشركة (نيوليب) وشركة (بيان) للمعلومات الائتمانية وشغل مناصب رفيعة أخرى في المدفوعات السعودية والبنك المركزي السعودي.

كما أعلنت الشركة عن تعيين الأستاذ/عمر بن سفيان ياسين كمستشار لرئيس مجلس إدارة جيديا التنفيذي كإضافة مهمة لطاقم الإدارة العليا نظراً لخبرته الفريدة سابقاً كالرئيس التنفيذي للأعمال الرقمية والمدفوعات في البنك الأهلي السعودي وشغله مناصب قيادية أخرى في نفس البنك في قطاع المصرفية الرقمية ومصرفية الأعمال.

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