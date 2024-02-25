(جيديا) تعلن عن مجموعة من التعيينات القيادية لتمكين خططها الإستراتيجية المقبلة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت شركة جيديا الرائدة في مجال التقنية المالية عن مجموعة من التعيينات في الإدارة العليا لشركة جيديا في السعودية، والتي تسعى من خلالها الإستمرار في الإرتقاء بكفاءاتها الإدارية للوصول الى أقصى درجات الاحترافية وتزامناً مع دخولها مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي التي تواكب التحولات الحاصلة في قطاع التقنية المالية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
وأعلنت شركة (جيديا) عن تعيين الأستاذ/عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة (جيديا) في المملكة العربية السعودية، جالباً معه أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة المتميزة في تقاطعات القطاع المالي مع التقنيات المبتكرة حيث كان له دور أساسي في قيادة تطوير منظومة المدفوعات السعودية منذ بداياتها الأولى في البنك المركزي السعودي، كما شارك في السابق بالعديد من مجموعات العمل المرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين.
وعلى صعيد إدارتها التنفيذية أعلنت شركة (جيديا) عن تعيين الأستاذ/زياد بن أحمد العيسى كعضو في مجلس إدارتها في السعودية وأيضاً كرئيس تنفيذي لها في السعودية لما يحمله من سجل مهني حافل بالإنجازات حيث كان سابقاً الرئيس التنفيذي لشركة (نيوليب) وشركة (بيان) للمعلومات الائتمانية وشغل مناصب رفيعة أخرى في المدفوعات السعودية والبنك المركزي السعودي.
كما أعلنت الشركة عن تعيين الأستاذ/عمر بن سفيان ياسين كمستشار لرئيس مجلس إدارة جيديا التنفيذي كإضافة مهمة لطاقم الإدارة العليا نظراً لخبرته الفريدة سابقاً كالرئيس التنفيذي للأعمال الرقمية والمدفوعات في البنك الأهلي السعودي وشغله مناصب قيادية أخرى في نفس البنك في قطاع المصرفية الرقمية ومصرفية الأعمال.
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