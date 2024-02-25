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شركة ماجد الفطيم تطلق حملة كارفور الأردن بجانبك في رمضان

2/25/2024 8:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في الأردن، حملة "بجانبك في رمضان"، وذلك بتوفير مجموعة واسعة من العروض والجوائز والمكافآت لعملائها والتي تشمل خصومات تصل إلى 30% على أساسيات رمضان، خلال الفترة الممتدة ما بين22 شباط الحالي وحتى انقضاء الشهر الفضيل.
ويأتي إطلاق حملة "بجانبك في رمضان"، كجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بتوفير أساسيات مائدة الإفطار والسحور لجميع عملاء كارفور في المملكة، وبخيارات واسعة ومختلفة وبأقل الأسعار. وتشمل الحملة مجموعة من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالشهر الفضيل، بما في ذلك الأكل الصحي، والوصفات الرمضانية، والتسوق الذكي، إلى جانب الأعمال الخيرية والعمل الجماعي، حيث تتماشى الحملة مع استراتيجية كارفور الرامية إلى تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائها، وتشجيعهم على التسوق بطريقة ذكية لحياة أفضل.
وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور المشرق العربي: "تندرج حملة "بجانبك في رمضان" في إطار إدراكنا لمختلف الجهود التي يبذلها جميع أفراد العائلة لجعل كل يوم من أيام الشهر الفضيل يوماً مميزاً. وانطلاقاً من فهمنا لاحتياجات ومتطلبات عملائنا، فواجبنا الوقوف بجانبهم، سواء كان ذلك باستهداف مجالات الحياة اليومية التي تتطلب المزيد من الجهد خلال الشهر المبارك، أو من خلال تقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية على المواد الأساسية، بهدف دعم وتمكين المجتمع من الحصول على كل ما يحتاجه بأقل الأسعار".
وتقدم كارفور العديد من العروض الحصرية والأنشطة الترويجية والمسابقات الخاصة داخل الفروع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل خصومات تصل إلى 30% على أساسيات رمضان، وعروض يومية على الأغذية الطازجة، إلى جانب عروض خاصة بمشتركي برنامج الولاء "ماي كلوب"، بالإضافة إلى مجلة كارفور التي تقدم خصومات خاصة على فئات متعددة تضم المواد الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والمعدات الرياضية والمفروشات، في مختلف فروعها المنتشرة في المملكة والتي تصل إلى 50 فرعاً، بالإضافة إلى إمكانية التسوق من خلال تطبيقها للهواتف الذكية وموقعها الإلكتروني.













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