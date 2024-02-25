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الصحفيين تدعو منتسبيها إلى وقفات أمام مؤسساتهم غدا

2/25/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت نقابة الصحفيين الأردنيين منتسبيها في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة إلى الوقوف أمام مؤسساتهم يوم غد الاثنين الساعة 12 ظهرا للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين.


وقالت النقابة في بيان اليوم الأحد إن هذه الوقفة هي جزء من فعاليات تعبر عن موقف النقابة إزاء الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإجرامية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.


وحثت النقابة المجتمع الدولي على أخذ دور أكبر في حماية الصحفيين الفلسطينيين ليتمكنوا من نقل الحقيقة التي يسعى الكيان الصهيوني لطمسها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وضمان الحماية للصحفيين في الميدان.


كما دعت النقابة الزملاء إلى الالتزام بخطوات النقابة التي تتضمن سلسلة فعاليات تضامنية مستقبلا من بينها وقفات أمام النقابة.

MENAFN25022024000208011052ID1107896755

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