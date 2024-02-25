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مفتي المملكة يبحث مع وفد اندونيسي التعاون الثنائي

2/25/2024 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث سماحة المفتي العام للمملكة الدكتور أحمد الحسنات مع وفد اندونيسي برئاسة وزير تنمية الموارد البشرية السابق الدكتور شفر الدين كامبو التعاون الثنائي في مجال الإفتاء والفتوى.


وأشار الدكتور الحسنات خلال استقباله الوفد الذي يزور المملكة حاليا إلى منهجية العمل في الدائرة القائمة على الاستقلالية والاعتدال والوسطية، والتطور التقني في تقديم الخدمات عبر وسائل الاتصال الحديثة لإيصال الفتوى لمن يحتاجها.


وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون في مجالات تبادل الخبرات في بيان الأحكام الشرعية، وتدريب الطلبة الإندونيسيين الموفدين إلى المملكة حول قضايا الإفتاء والفتوى، فضلا عن تعزيز التشاركية من خلال عقد المؤتمرات حول القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.


من جهته، أكد رئيس الوفد حرصه الدائم على الاستفادة من خبرات الدائرة، ونقلها للطلبة الإندونيسيين المقيمين للدراسة في الأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.


ويضم الوفد الإندونيسي كلا من الدكتور علي حسن البحر مستشار الوزير، ونزار مهدي نائب الأمين العام لمساجد إندونيسيا.


يشار إلى أن دائرة الإفتاء العام أخيرا كتابا مترجما إلى اللغة المالاوية الذي يعد باكورة التعاون بين الدائرة ورابطة العلماء المسلمين المالاويين والمعهد الإسلامي الإندونيسي. وطلب الوفد تعزيز مشاركة الأساتذة الإندونيسيين في المجلة المحكمة التي تصدرها الدائرة.

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