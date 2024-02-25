المستقلة للانتخاب: إطلاق الحملة التوعوية اعرف قانونك مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع برنامج " أنا أشارك " حملة توعوية في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات الجامعية بعنوان" اعرف قانونك"، بهدف التوعية بمضامين قانون الانتخاب وتعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعات.



وتتضمن الحملة التعريف بالدائرة الانتخابية العامة وعدد مقاعدها والدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس ومسار الكوتا، بالإضافة للتوعية بالنظام النسبي المغلق في الدائرة الانتخابية العامة وشروط تشكيلها والنظام النسبي المفتوح في الدوائر الانتخابية المحلية، وعدد مقاعد مجلس النواب.



كما تضمنت الحملة التعريف بنسبة الحسم (العتبة) للدائرة الانتخابية العامة والمحلية بالإضافة إلى التأكيد على أن الناخب سيقترع في مكان الإقامة الدائم والمثبت في قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



كما تسلط الحملة الضوء على مساهمة قانون الانتخاب في تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية للشباب والمرأة والفرص التي المستقبلية التي منحها قانون الانتخاب.