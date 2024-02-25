إدارية النواب تطالب بصرف الرواتب المتأخرة لصالح متقاعدين عسكريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، على وزارة الصحة وجامعة الحسين بن طلال.وقال رئيسها النائب، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة تقدر الدور الذي يقوم به المتقاعدين العسكريين في خدمة الوطن، مطالبا بضرورة توفير رواتب هؤلاء المتقاعدين بأسرع وقت ممكن.وأضاف، بحضور مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور إلهام خريسات، أن "إدارية النواب" ستقدم توصية لمجلس الوزراء ومخاطبة وزير المالية لحل هذه المشكلة.وأوضح الشديفات أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة السماح لوزارة الصحة لعمل مقاصة لتسديد التزامات "المتقاعدين العسكريين" لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.يُشار إلى أن المستحقات المالية لـ"المتقاعدين العسكريين" على جامعة الحسين بن طلال قامت بتأخير رواتب 50 متقاعدًا عسكريًا، تُقدر بمليون دينار، منذ نحو 55 شهرًا.من جهته، قال الشوبكي إن المؤسسة تعمل على توظيف المتقاعدين العسكريين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.



وأضاف أن للمؤسسة مستحقات على جامعة الحسين بن طلال وصلت إلى مليون دينار، الأمر الذي تسبب بتأخير رواتب الموظفين منذ ما يقارب 55 شهرًا، مشيرا إلى أن المؤسسة تلجأ في كثير من الأحيان للاقتراض لتسديد ما يتأخر من رواتب.

بدوره، قال الدكتور خالد أبو تايه، مستشار رئيس جامعة الحسين بن طلال، إن الجامعة تعاني ظروفا مالية صعبة في ظل مديونية تقدر بـ20 مليون دينار، موضحا أن الحكومة تحول للجامعة فقط رواتب موظفيها ولا تقوم بتحويل رواتب المتقاعدين العسكريين.

ولفت إلى أن الجامعة تُقدر الدور الذي يقوم به المتقاعدين العسكريين، داعيا الحكومة ووزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة صرف المبالغ المستحقة لحل مشكلة صرف رواتب تلك الفئة.

على صعيد متصل، ناقشت اللجنة المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين على وزارة الصحة، إذ طالب الشوبكي الوزارة بضرورة الالتزام بموعد صرف الرواتب للمتقاعدين العسكريين.

وحضر الاجتماع النواب: رمزي العجارمة، عيد النعيمات، محمد شطناوي، علي الطراونة، نواف الخوالدة، أحمد الخلايلة، محمد جرادات، امغير الدعجة، غازي الذنبيات، محمد المرايات، محمود الفرجات.