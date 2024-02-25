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برشلونة يفتش عن ثغرة إدارية لضم صفقة صيفية

2/25/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حدد نادي برشلونة، الصفقة الأولى التي ينوي إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اجتاز المهاجم المالي إبراهيم ديارا الاختبارات في نادي برشلونة، التي بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأشارت إلى أن ديارا (17 عاما) أحدث ضجة كبيرة في التدريبات المختلفة التي شارك خلالها مع فرق الشباب بالبارسا.
وأوضحت أن برشلونة غير قادر على ضم ديارا الآن، لأن الفيفا يشترط أن يبلغ اللاعب 18 عاما حتى يتم التوقيع معه، لأنه من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يبلغ ديارا 18 عاما في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكشفت أن مسؤولي برشلونة وممثلي اللاعب حللوا الوضع بالفعل لإيجاد بدائل وثغرات إدارية، تسمح لإبراهيم ديارا بأن يكون لاعبًا في برشلونة بدءًا من الصيف المقبل.
وقال مسؤولو برشلونة: "نريد تسريع وصول ديارا واندماجه في العمل داخل النادي في أقرب وقت ممكن".
وينتمي ديارا إلى إلى أكاديمية القدم الأفريقية في مالي، التي أقامت مؤخرًا علاقات تعاون مع نادي برشلونة.

ملاعب

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