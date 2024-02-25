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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

2/25/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الأحد 25 - 2 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي ضد ليفربول فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فضلا عن مواجهة ريال مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
تشيلسي X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
سوبر سبورت يونايتد X مودرن فيوتشر – الساعة 4 عصرا
الهلال X اتحاد الجزائر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
أكاديميكا لوبيتو X ريفرز يونايتد – الساعة 7 مساء
دريمز X النادي الإفريقي – الساعة 7 مساء
الملعب المالي X ديابل نوار – الساعة 7 مساء
ابوسليم X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
سوار كويا X ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 10 مساء
سيخوخون يونايتد X نهضة بركان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قادش X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس X أوساسونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
يوفنتوس X فروسينوني – الساعة 2:30 ظهرا على قناةAD SPORTS Premium 1
كالياري X نابولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X أتلانتا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
أوجسبورج X فرايبورج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
لانس X موناكو – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
نيس X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
لوهافر X ستاد ريمس – الساعة 5 عصرا
تولوز X ليل – الساعة 5 عصرا
باريس سان جيرمان X رين – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا X مونبلييه – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفيحاء X أبها – الساعة 5 عصرا على قناةSSC
الشباب X النصر – الساعة 8 مساء على قناةSSC
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
سيفاس سبور X بينديك سبور – الساعة 1:30 ظهرا
فاتح قرا جمرك X ألانياسبور – الساعة 4 عصرا
طرابزون سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
اسطنبول سبور X بشكتاش – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو X طلائع الجيش – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport
الاتحاد السكندري X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

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