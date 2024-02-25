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موعد مواجهة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2/25/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض ليفربول مباراة نهائية قوية في كأس رابطة الأندية الإنجليزية مساء اليوم الأحد أمام تشيلسي، في أول مواجهة حاسمة على لقب بعد إعلان مدربه يورغن كلوب رحيله في نهاية الموسم.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "ويمبلي" في لندن.
ويخوض كلوب موسمه الأخير مع الفريق "الأحمر" بعد أن قاده إلى مجد قاري ومحلي، إذ أعلن بشكل صادم نيته ترك فريق "مرسيسايد" بعد تسع سنوات تحت قيادته.
ورغم اقتناع كلوب بأنه لن يملك الطاقة المناسبة في المستقبل لمواصلة سعي ليفربول نحو الألقاب، إلا أن فريقه لم يتراجع وبقي يلعب بزخم، خصوصا في الدوري المحلي حيث يخوض معركة شرسة مع مانشستر سيتي وأرسنال على الصدارة.
وفي حال تتويجه اليوم، سيحرز ليفربول أول ألقابه منذ 2022، عندما فاز على تشيلسي بالذات مرتين في كأس إنجلترا وكأس الرابطة.
ويحمل ليفربول الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب.
في المقابل، لن تكون طريق تشيلسي نحو لقبه السادس في كأس الرابطة مفروشة بالورود.
ووقع رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضحية ملعب "أنفيلد" وخسروا 1-4 أمام ليفربول في يناير الماضي بالدوري.
ولم يحرز بوكيتينو، مدرب ساوثهامبتون وتوتنهام السابق، أي لقب في إنجلترا ويواجه غضب مشجعي تشيلسي مع احتلاله المركز العاشر في الدوري بفارق 25 نقطة عن ليفربول.
وفي حال تتويجه في "ويمبلي" اليوم، سيشكل ذلك جرعة معنويات كبيرة للمدرب لأرجنتيني المهدد بالإقالة.

ملاعب

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