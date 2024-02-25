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صدام قوي بين السعودية والأردن بتصفيات السلة الآسيوية

2/25/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب السعودي لكرة السلة، ثاني مبارياته في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، أمام نظيره الأردني، غدا الإثنين عند الساعة 7.30 مساء، على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد فوزه على نظيره العراقي خارج أرضه في بدايه مشواره بالتصفيات، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتعزيز حظوظه بتأهل للنافذة الثانية للتصفيات.
ويعد المنتخب الأردني فريقا قويا ومتمرسا وصاحب حضور قوى في القارة الآسيوية، وانتصر على نظيره الفلسطيني في بدايه مشوار التصفيات.
ويمثل المنتخب السعودي:
محمد السويلم - محمد المرواني - مرزوق المولد - ناصر العبسي - مثنى المرواني - فهد السالك - مصعب قاضي - علي الشبيلي - عبدالملك عاشور - محمد المطيري - محمد قاضي - عبدالرحمن فلاته - محمد حمزة- محمد الخاطر).
ويُشرف على المنتخب السعودي فنيًا المدرب نيستور جارسيا ومساعده كريكور سيركيس كريكوريان.
من جهته أكد المشرف على المنتخب سعود الخالدي، في تصريحات للمركز الإعلامي، أن الأخضر في حالة فنية وبدنية ومعنوية مرتفعة بعد فوزه الأول ببغداد، مؤكدا صعوبة لقاء الغد أمام الأردن الذي يعد من أقوى المنتخبات الآسيوية.
وأتم: "الأخضر قادر على تحقيق انتصاره الثاني، الذي سيعزز من حظوظه بالتأهل للنافذة الثانية".

ملاعب

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