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حالة وفاة تنقذ مبابي من غضب ألتراس باريس

2/25/2024 8:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتظر الفرنسي كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، أحداثا مثيرة في المباريات المتبقية لباريس على ملعب "حديقة الأمراء" حتى نهاية الموسم.
وذكرت تقارير بأن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بقرار رحيله مجانا في نهاية الموسم الجاري، ثم وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد حتى 2029.
ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، سيخوض مبابي، اليوم، أول مباراة له على "حديقة الأمراء" عقب أنباء توقيعه مع ريال مدريد.
وأشارت إلى أن ألتراس باريس لن يطلقوا الصافرات اليوم ضد مبابي في مباراة رين بالجولة ال23 من الدوري الفرنسي.
ويعود ذلك إلى رغبة الجمهور في عدم تثبيط عزيمة كيليان مبابي في هذه اللحظة الحاسمة من الموسم، بالإضافة إلى تفضيلهم التركيز على التكريم الذي سيتم لأرتور خورخي، مدرب باريس السابق، الذي توفي يوم الخميس الماضي.
وذكرت العديد من التقارير أن ناصر الخليفي، رئيس باريس، يعلم أن مبابي اتفق بالفعل على شروط انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

ملاعب

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