حالة وفاة تنقذ مبابي من غضب ألتراس باريس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتظر الفرنسي كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، أحداثا مثيرة في المباريات المتبقية لباريس على ملعب "حديقة الأمراء" حتى نهاية الموسم.
وذكرت تقارير بأن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بقرار رحيله مجانا في نهاية الموسم الجاري، ثم وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد حتى 2029.
ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، سيخوض مبابي، اليوم، أول مباراة له على "حديقة الأمراء" عقب أنباء توقيعه مع ريال مدريد.
وأشارت إلى أن ألتراس باريس لن يطلقوا الصافرات اليوم ضد مبابي في مباراة رين بالجولة ال23 من الدوري الفرنسي.
ويعود ذلك إلى رغبة الجمهور في عدم تثبيط عزيمة كيليان مبابي في هذه اللحظة الحاسمة من الموسم، بالإضافة إلى تفضيلهم التركيز على التكريم الذي سيتم لأرتور خورخي، مدرب باريس السابق، الذي توفي يوم الخميس الماضي.
وذكرت العديد من التقارير أن ناصر الخليفي، رئيس باريس، يعلم أن مبابي اتفق بالفعل على شروط انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.
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