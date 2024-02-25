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نجم النصر السابق ينصح المدافعين بشأن كريستيانو

2/25/2024 8:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه هاشم سرور، نجم النصر السابق، رسالة عامة لمدافعي الدوري السعودي، تتعلق بقائد العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وشهدت منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، العديد من التدخلات القوية، كان آخرها إصابة الاسباني فيجا نجم أهلي جدة.
وكتب سرور عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "بعض المدافعين عندما يتعاملون مع رونالدو ‏داخل الملعب بلطف فهذا يعني أنك لاعب كبير وتعرف حجم قدرتك على التعامل مع اللاعبين الكبار".
وتابع: "وعندما تلعب بخشونة مع لاعب بحجم رونالدو فهذا يعني أنك استنقصت من قيمتك أمام محبي الأسطورة كريستيانو في كل بقاع العالم".
وأتم: "ليست فلسفة ولكنها حقيقة لمن يحتاج النصح من المدافعين".
وينتظر أن يخوض النصر مواجهة قوية أمام الشباب مساء اليوم الأحد في ديربي الرياض، ويدخل العالمي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ملاعب

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