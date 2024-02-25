كنعان: نذكّر في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني بتضحيات أصحاب كلمة الحق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحيي العالم الحر يوم 26 شباط من كل عام، الذي يصادف غدا مناسبة مهنية وإنسانية واخلاقية هي اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي اقره الاتحاد الدولي للصحفيين منذ عام 1996 تقديراً للجهود المبذولة من جنود الكلمة والصورة، خاصة إذا كانت البيئة كما هي في ظل الاحتلال حيث ينعدم الأمن والأمان.



وقال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، في ظل الحالة الفلسطينية نستذكر الخطر والقتل والانتهاك اليومي المتواصل ضد كل من يواصل العمل الصحفي (المكتوب والمسموع والمرئي) في سبيل نقل الحقيقة وفضح جرائم إسرائيل وعدوانها المتواصل منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني، يأتي هذا في وقت نجح فيه الاعلام الدولي في فضح العنصرية الصهيونية وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل.



وأضاف، ان احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير الى انه ولغاية اليوم (25 شباط 2024م) استشهد نحو 200 صحفي وصحفية أبرياء في فلسطين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية (طوفان الأقصى) منهم حوالي 132 صحفياً شهيداً في قطاع غزة، إضافة الى انتهاكات همجية تتمثل بقصف إسرائيلي للمؤسسات الصحفية ومصادرة المعدات واحتجاز الطواقم ومنعهم من تغطية الاحداث.



وقال، ان اللجنة الملكية لشؤون القدس في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني تترحم على شهداء الحقيقة في كافة المدن الفلسطينية، وتوجه تحية الإكبار والإجلال لمن يواصلون رسالة إخوانهم رغم تعرض الكثير منهم للإصابة، بمن فيهم مندوبو الصحافة العالمية الحرة التي ترفض الانصياع للخداع والتضليل الإعلامي الصهيوني.



وأكد كنعان أن الشهيد الصحفي الفلسطيني ليس رقماً في السجلات الحقوقية والقانونية التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية فحسب، بل سيبقى شاهداً خالداً على بشاعة الاحتلال وهمجية عدوانه، وصوتاً يصدح بالرواية الفلسطينية التاريخية.



وأضاف، تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس أن على العالم الحر أفراداً ومؤسسات تقع مسؤولية حماية حرية الصحافة، ومحاسبة من يتعرض لها وللقائمين عليها، خاصة حرية الصحافة في فلسطين المحتلة والتي يجب أن يطبق فيها وفي جميع حالات النزاع والحرب، بنود القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف ولاهاي وجميع القرارات الدولية المتعلقة بحرية العمل الصحفي، ما يستدعي معاقبة إسرائيل على جرائمها وتوفير الحماية للصحفيين وتحقيق العدالة الإنسانية الأخلاقية بحقهم.

وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أن الاعلام الأردني بمختلف مؤسساته الرسمية والأهلية يقف عبر مختلف الفعاليات والجهود الإعلامية سنداً للإعلام الفلسطيني الذي يناضل ويقاتل ضد الظلم والاحتلال، هذا الاعلام الشقيق الذي قدم نموذجاً في صموده من خلال ابتكار تكنولوجيا المجابهة، بما في ذلك بث الاخبار والوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي متجاوزاً سياسة الاغلاق والتضييق الإسرائيلية مؤكدة أن الأردن شعبا وقيادة هاشمية ومؤسسات إعلامية سيبقى الداعم لأهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.

