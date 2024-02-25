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هل الكاجو يسبب الإمساك؟

2/25/2024 8:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الكاجو من المكسرات التي يعشقها الكثيرين، نظرا لفوائده المتعددة، وكذا طعمه اللذيذ، فهو منجم للعناصر الغذائية المهمة، لكن البعض يعتقد أنه يسبب مشكلات هضمية من بينها الإمساك.

وقالت الدكتورة نورا حسب الله، استشاري التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات التي تدر نفعًا على الصحة العامة لمن يتناولها، بشرط أن يتم تناوله بعد تحميصه وبدون إضافة الملح، حتى لا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونسبة الأملاح، التي قد تتسبب في زيادة نسبة المياه بالجسم.


الكاجو والإمساك
وأضافت "حسب الله"، أن الكاجو من المكسرات الغنية بالدهون الصحية، وإمكانية تسببه في حدوث الإمساك، تختلف من شخص لشخص، موضحة أنه من الممكن إصابة أشخاص بالإسهال نتيجة الدهون الصحية، وآخر بالإمساك.


وحذرت استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الكاجو والمكسرات بشكل عام، لأنها قد تتسبب في زيادة الوزن، وتراكم الدهون.

الكونسلتو


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