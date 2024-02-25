أغلى 10 ملاعب في تاريخ كرة القدم .. تعرف

MENAFN - Amman Net) تعتمد المشاهدة والمتعة بكرة القدم على عدد اللاعبين الموهوبين الذين تضمهم الفرق المتنافسة ونوع البطولة، لكن في أحيان كثيرة يتوقف الأمر على نوعية الملاعب وقدرتها الاستيعابية للجماهير، التي هي ملح أي بطولة.

وتختلف الملاعب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم من حيث السعة أو الشكل الخارجي، ولكل كلفتها التي تتجاوز مليارات الدولارات.

وتوجد 7 من أصل 10 ملاعب هي الأغلى في العالم في أميركا الشمالية، ومن بين هذه الملاعب التي بُنيت لاستضافة مباريات كرة القدم الأميركية، والآن باتت تُستخدم للساحرة المستديرة بعد انتشار كرة القدم وتطورها في بلاد العم سام.

والملاعب العشرة الأغلى هي:

10- ملعب آي تي آند تي

بُني الملعب بين 2006 و2009، ولا يزال أحد أغلى الملاعب في العالم. حيث بلغت كلفة إنشائه مليارا و150 مليون دولار.

يقع الملعب في أرلينغتون، تكساس، ويستضيف فريق دالاس كاوبويز الذي يلعب في اتحاد كرة القدم الأميركي بانتظام. وتبلغ سعته المعتادة 80 ألف متفرج.



9- ملعب "ليفي"

افتتح في 2014 ويقع في سان خوسيه، كاليفورنيا، ويستخدم إلى حد كبير من طرف اتحاد كرة القدم الأميركي.

سعته 68500 متفرج، وستقام عليه مباريات في كأس العالم 2026 وقُدّرت كلفة تشييده بمليار و300 مليون دولار.



8- ملعب سنغافورة الوطني

افتتح في 2014، ولا يحظى بشهرة كبيرة في وسائل الإعلام الرئيسة، بلغت كلفة تشييده أكثر من مليار و270 مليون دولار، ويتسع لـ55 ألف متفرج، يستضيف مختلف أنواع الرياضات. كما يستخدم بشكل أساسي من منتخب سنغافورة الوطني في المباريات الدولية.



7- ملعب توتنهام هوتسبر



يقع ملعب توتنهام هوتسبر في موقع الملعب القديم نفسه "وايت هارت لاين"، وهو أحد أكثر الملاعب شهرة في العالم، تبلغ سعته بنحو 63 ألف متفرج، ويعدّ ثاني أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقُدّرت تكلفة بنائه بأزيد من مليار و500 مليون دولار.



6- ملعب ويمبلي

وهذا الملعب هو "موطن كرة القدم"، هدم الملعب الأصلي، الذي افتتح في 1923، بين 2002 و2003، واستبدل في ملعب القوس الشهير.

ويستضيف بانتظام مباريات إنجلترا كما يحتضن نهائي بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزيين. ومن المقرر -أيضا- أن يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ويعدّ هذا الملعب أكبر ملعب في إنجلترا بسعة تصل إلى 90 ألف متفرج، وبلغت كلفة بنائه مليارا و500 مليون دولار.



5- ملعب مرسيدس بنز



يعدّ ملعب "مرسيدس بنز" أحد أكثر الملاعب شهرة في أميركا. ويستخدم بانتظام من فريق أتالانتا يونايتد، وتختلف سعة الملعب بالنسبة لمباريات كرة القدم، فتبدأ من 42.500 متفرج، لكنها قابلة للتوسيع إلى أكثر من 73 ألف متفرج.

وارتفعت كلفة البناء لتصل في النهاية إلى مليار و600 مليون دولار، وسيستضيف مباريات في مونديال 2026.



4- ملعب ميتلايف



يستضيف ملعب "ميتلايف" مباريات نيويورك غاينتس ونيويورك غيتس في دوري كرة القدم الأميركية، ومع ذلك، يمكن استخدامه كذلك لكرة القدم، إذ إنه بين الملاعب التي ستحتضن مباريات في مونديال 2026، وأبرزها المباراة النهائية.

يتسع لنحو 83 ألف متفرج، ويعدّ واحدا من أكبر الملاعب في العالم، ومن بين الأغلى، حيث بلغت كلفة تشييده أكثر من مليار و700 مليون دولار.



3- ملعب أليغيانت

يقع الملعب في لاس فيغاس، نيفادا، ولا يستخدم بانتظام لمباريات كرة القدم. واستضاف 10 مباريات فقط، أبرزها نهائي كأس الكونكاكاف 2021 إلا أنه يستضيف عددا من مباريات بطولة كوبا أميركا 2024.

بُني في 2020، ويتسع لـ 61 ألف متفرج، وبلغت تكلفته مليارا و900 مليون دولار.



2- ملعب يانكي



يستضيف منذ 2015، مباريات نادي "نيويورك سيتي إف سي" في الدوري الأميركي لكرة القدم، سعته نحو 29 ألف متفرج ويمكن توسعة المدرجات إلى أكثر من 45 ألف متفرج. وبلغت كلفة تشييده مليارين و300 مليون دولار، مما يجعله من أغلى الملاعب في العالم.



1-ملعب صوفي



يُستخدم بشكل أساسي لدوري كرة القدم الأميركية ويستضيف مباريات في كأس العالم 2026.

سعته نحو 70 ألفا، وقابل للتوسيع إلى أكثر من 100 ألف للأحداث الكبرى، وبداية من 23 يناير/كانون الثاني 2024 استضاف 4 مباريات بكرة القدم فقط، بما في ذلك مباراة أرسنال وبرشلونة في مباراة ودية قبل انطلاق موسم 2023-2024، لكن ذلك سيتغير عندما يستضيف الفريق مباريات كوبا أميركا 2024.

يعدّ أغلى ملعب على الإطلاق، حيث بلغت تكلفته مليارات و500 مليون دولار.