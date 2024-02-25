إطلاق حملة للتوعية البيئية في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 25شباط ( بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، حملة تثقيفية ضمن برامج الخطة الوطنية للتوعية البيئية، تستهدف مدارس قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا .

وتضمنت محاور الحملة، محاضرات وجلسات وورش عمل بيئية حول موضوعات التصحر والتغير المناخي والمحافظة على المواقع السياحية والبيئية، والتعريف بالسلوكيات الإيجابية للمحافظة على البيئة.

وبين مدير مديرية حماية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، أن الحملة تأتي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات العامة والخاصة ، لتنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع وتوجيه سلوكياتهم للتعامل مع البيئة بشكل صحيح.

ولفت، إلى أن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على أهم القضايا البيئية وأبرزها ظاهرة التغير المناخي وأهمية ايجاد الحلول المناسبة للحد من تبعاتها ، وتوعية الطلبة والمواطنين للمحافظة على الغابات الطبيعية والثروات الحرجية والمواقع السياحية والبيئية في الطفيلة.

وأشار إلى محاور أخرى سيتم تنفيذها تتعلق بنشر التوعية البيئية بين طلبة المدارس، من خلال التعليم البيئي، في سياق الدور الفاعل والتشاركي للتربية والتعليم تجاه رفع الوعي البيئي وتغيير السلوك السلبي تجاه البيئة.

--( بترا)

س م/ ف م/ف ق

25/02/2024 15:25:02