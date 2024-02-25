نهيان بن مبارك يكرم أبطال التسامح للكريكيت ويؤكد: عمال الإمارات هم عماد نهضتها

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكت، الفرق الفائزة ببطولة التسامح للكريكت في نسختها الرابعة والرعاة والشركاء الذين أسهموا في نجاحها وتحقيق أهدافها.

وشهدت البطولة، التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للكريكت والرياضة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، مشاركة كافة المجتمعات العمالية بدولة الإمارات.

وقام معاليه خلال حفل التكريم الذي أقيم أمس في أبوظبي بتسليم كأس بطولة التسامح للكريكت، لفريق الشرق والغرب المتحدة، وكأس الوصيف، لفريق لابوتيل.

وشمل التكريم أيضا عبد العزيز أحمد بوعزير - مجتمعات "كيزاد"، وماثيو بوشيه - مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس أبوظبي للكريكيت ومركز الرياض، إضافة إلى رعاة البطولة، عتيبة سعيد العتيبة - لابوتيل (مؤسسة العتيبة)، والدكتور سوريندر سينغ كاندهاري - ممثل معبد جورو ناناك داربار السيخي في دبي، وموهان جاشانمال - ممثل مجموعة جاشانمال، وصفير أحمد ممثلة لمؤسسة " ليف كير".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب تتويج الفائزين“ إننا جميعاً على أرض الإمارات فائزون بكأس التسامح، كمواطنين ومقيمين، فقد ضربنا المثل للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون لما فيه صالح الجميع في إطار من التسامح واحترام الآخر، مهما كان دينه أو جنسه أو مستواه الاقتصادي والاجتماعي، هكذا علمنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقواله وأفعاله ومواقفه الصادقة دائما، إلى جانب التعايش والتسامح واحترام الجميع، وهكذا علمتنا قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” الذي يشمل عمال الإمارات بالرعاية والدعم المستمرين، لأنهم شركاء النهضة والازدهار.

وأضاف معاليه أن عمال الإمارات هم عماد نهضتها، ودعمهم ورعايتهم من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً أن كأس التسامح للكريكت ما هي إلا صورة رمزية لما يمكن أن تقدّمه الرياضة، وما تنتجه من فرص للتواصل بين مختلف الجاليات، والتنافس البناء والإيجابي في جو من التسامح والتعايش.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المشاركة الواسعة للفرق في هذه النسخة من البطولة، يجعلنا أكثر إصرارا على تنظيم البطولة بشكل سنوي، مشيدا بجهود كافة الشركاء الذين أسهموا في تحقيق الأهداف السامية للبطولة على المستوى التنظيمي والجماهيري، لا سيما مجلس أبوظبي الرياضي، وكافة الجاليات المشاركة إضافة إلى رجال الأعمال والقطاع الخاص، مهنئا الجميع بنجاح البطولة في تحقيق كافة أهدافها.

من جانبهم أشاد الشركاء والرعاة وممثلون عن القرى العمالية للعمال بالإمارات بدعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمختلف أنشطتهم وتقديم الدعم والمساندة لهم في مختلف المواقف، مؤكدين أن بطولة التسامح للكريكت أصبحت بمثابة عيد عمالي لأنها تسمح للجميع باللقاء والاستمتاع بالمنافسة الرياضية والتواصل فيما بينهم بروح التسامح والتعايش، مثمنين جهود حكومة الإمارات الرشيدة التي لم تتوقف يوما عن دعم عمال الإمارات في مختلف المجالات.

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