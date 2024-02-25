الشارقة يتربع على قمة دوري رجال اليد ودبا يحقق فوزه الأول

واصل فريق كرة اليد بنادي الشارقة تربعه على قمة دوري رجال اليد للأسبوع الثاني على التوالي رافعاً رصيده إلى 18 نقطة بفوزه على فريق العين بنتيجة 32/ 21 خلال مباريات الجولة السابعة بالدور التمهيدي بمسابقة دوري رجال اليد والتي أقيمت أمس السبت وشهدت تقدم الجزيرة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة رغم خسارته أمام دبا الحصن 23/ 28.

ويحسب لفريق دبا الحصن تحقيق فوزه الأول بالمسابقة ولم يشفع له هذا الفوز بتغير موقعه الثامن والأخير برصيد 8 نقاط، وبنفس الجولة فاز الوصل على النصر بنتيجة 31/ 28 ليرفع الأصفر رصيده إلى 12 نقطة أبقته في المركز السادس والنصر سابعاً برصيد 9 نقاط، وغاب عن الجولة فريق شباب الأهلي الثالث بفارق الأهداف عن العين لمشاركته ببطولة السوبر الإماراتية السعودي، ومليحه والذي بدوره غاب عن الجولة لمشاركته في البطولة الخليجية المقامة حالياً بدولة قطر الشقيقة.

فوز عريض

حقق فريق كرة اليد بنادي الشارقة فوزه السادس على التوالي، والذي جاء على حساب مضيفه فريق العين بنتيجة (32-21)، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وعاد من دار الزين بهذا الفوز الذي دانت له أفضلية اللعبة والنتيجة بنهاية الشوط الأول (13-10)، وبهذا الانتصار يصل الشارقة للنقطة 18 بالعلامة الكاملة من 6 انتصارات، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة من الدور التمهيدي الأول أمام دبا الحصن والمقرر إقامتها 5 مارس المقبل على ملعب الأخير، وسيستضيف الشارقة فريق الجزيرة ضمن الجولة الثامنة في افتتاح الدور الثاني التمهيدي، السبت المقبل 2 مارس.

بدوره، حقق فريق دبا الحصن فوزه الأول بمشواره بالمسابقة وجاء بعقر داره بفوز معنوي ومستحق إن لم يكن مفاجئاً على ضيفه فريق الجزيرة 31/ 28، بختام مواجهة شهدت الندية والإثارة طوال مراحلها وبتبادل التقدم رغم الأفضلية لأصحاب الأرض الذين أنهوا الشوط الأول 10 /9، وعزز تقدمه خلال الشوط الثاني ليظفر بالفوز الأول له بالمسابقة.

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