إقامة دبي تحتفي بالقادمين من الكويت الشقيقة بختم دخول خاص

إقامة دبي تحتفي بالقادمين من الكويت الشقيقة بختم دخول خاص
التاريخ
2/25/2024 8:02:28 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفت إقامة دبي، اليوم، بالقادمين من الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي بختم دخول خاص.
واشتملت مظاهر الاحتفاء على توزيع الهدايا التذكارية، وإضاءة البوابات الذكية باللون الأزرق.
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