إقامة دبي تحتفي بالقادمين من الكويت الشقيقة بختم دخول خاص

احتفت إقامة دبي، اليوم، بالقادمين من الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي بختم دخول خاص.

واشتملت مظاهر الاحتفاء على توزيع الهدايا التذكارية، وإضاءة البوابات الذكية باللون الأزرق.

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