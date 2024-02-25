5000 مشارك في سباق جري «النور لدمج وتمكين أصحاب الهمم»

نظمت جمعية النور لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم بدبي صباح اليوم الأحد سباق جري ومشي النور لدمج وتمكين أصحاب الهمم، بمنطقة البرشاء، بمشاركة أكثر من 5000 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما سيتم تخصيص ريع الحدث لدعم تعليم أصحاب الهمم.

أقيم السباق لمسافة 4 كيلومترات بحضور ممثلين من فريق الروح الإيجابية بالقيادة العامة لشرطة دبي، وخالد الحليان رئيس مجلس إدارة النور، ونادية عبدالعزيز عضو مجلس إدارة جمعية النور، وعدد من الشركات بالدولة، وأولياء الأمور وعائلات الطلبة من أصحاب الهمم في أجواء ترفيهية واجتماعية.

وينسجم الحدث مع رؤية مجلس إدارة النور الساعية إلى توفير الدعم المادي بالتعاون مع جمعية بيت الخير ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والشركاء لتغطية حاجات المركز من خلال الفعاليات الخيرية. ويعد سباق النور الذي أسهم في تنظيمه 400 متطوع من أهم فعاليات الدمج الرامية إلى دعم قضايا أصحاب الهمم وتمكينهم مجتمعياً.

من جانبه، تقدم خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور لشرطة دبي والدفاع المدني بدبي، بالشكر والتقدير على جهودهم في ترتيب مسار السباق وتأمين الفعالية من قبل لجنة تأمين الفعاليات، ومشاركة إدارة إسعاد المجتمع بشرطة دبي بالسيارات الفارهة والدراجات وتفاعلهم مع المشاركين بالتقاط الصور التذكارية، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى التعاون مع مركز النور من خلال توفير فرص لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مؤكداً أيضاً قدرة النور لإستيعاب 100 طالب جديد من أصحاب الهمم.

وبعد الانتهاء من سباق النور لدمج أصحاب الهمم تم افتتاح فعالية يوم المرح العائلي برعاية زيورخ للتأمين ومشاركة العديد من الشركات.

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