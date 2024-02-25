إيلون ماسك يعتزم إطلاق منافس لـ«جي ميل»

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اعتزامه إطلاق تطبيق منافس لـ«جي ميل» الذي أنتجته شركة «غوغل»، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد سيحمل اسم «إكس ميل».

ونشر ناثان ماكجرادي، أحد مهندسي منصة «إكس»، منشوراً اشتمل على سؤال: «متى نصنع (إكس ميل)؟»، ليجيب ماسك: «إنه قادم».

وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه تواصل مع شركة «إكس»، مؤكداً عدم التصريح بأي تفاصيل أخرى عن الخدمة.

ولفت إلى أنه ليس من الواضح متى قد تكون الخدمة الجديدة متاحة، موضحاً أنه من المتوقع أن يتم دمجها في تطبيق «إكس».

وأشارت الصحيفة إلى أن لدى ماسك وعوداً غريبة قد لا تؤتي ثمارها، لكنها أكدت أنه حتى لو تم إصدار «إكس ميل» فلا بد أن يكون شيئاً مميزاً لمنافسة «جي ميل»، الذي يُعَدُّ خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعاً في العالم.

والجدير بالذكر أن «جي ميل» يضم أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط على مستوى العالم اعتباراً من عام 2024.

من جانبها، أكدت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي، ريا فريمان، أن إصدار «إكس ميل» قد يحدث، مشيرةً إلى أنه إذا حدث ذلك سيكون من المثير للاهتمام رؤية الإقبال عليه.

وقالت فريمان، في تصريحات لـ«ديلي ميل»: «لقد أجرى إيلون تغييرات كبيرة على تويتر، ولا يبدو أن الرأي العام يقف إلى جانبه»، لافتةً إلى أنه «إذا وثق الناس بـ(إكس) في إدارة بريدهم الإلكتروني، فإن ذلك سيكون أمراً يستحق المشاهدة».