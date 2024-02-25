1000 علامة تجارية من 55 دولة تشارك في معرض دبي العالمي للقوارب 2024

يعود معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط، إلى دبي هاربر بين 28 فبراير و3 مارس المقبل. وتركز دورة هذا العام على تشجيع بُناة اليخوت الفاخرة والقوارب الراقية على مواصلة اعتماد ممارسات الاستدامة، في ظل الإقبال المتزايد للعملاء الأثرياء حول العالم على شراء اليخوت الفاخرة، والتوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت لتصل قيمتها إلى 13 مليار دولار أمريكي.

ويستضيف معرض دبي العالمي للقوارب هذا العام أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة، بالإضافة إلى استعراض 200 قارباً، بما فيها إطلاق نحو 50 قارباً إقليمياً وعالمياً، كما يحتضن المعرض مجموعة من أنشطة الرياضات المائية الشيّقة، والمناطق المخصصة للأطفال، ومسابقة لصيد الأسماك، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، والفعاليات الترفيهية الحية، بما يضمن أجمل الأوقات الممتعة لجميع أفراد العائلة والزوار من عشاق الحياة البحرية.



ويتولى مركز دبي التجاري العالمي تنظيم معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يستمر على مدار خمسة أيام ويعتبر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة، حيث يؤدي دوراً محورياً في تثقيف أفراد المجتمع وتعزيز ارتباطهم بالقطاع البحري، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها مثالية للعيش والعمل والترفيه والزيارة.



كما يُقام المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية يوم 27 فبراير في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، ويستضيف نخبةً من المتحدثين، الذين يؤكدون مجتمعين أن أحواض بناء السفن التي تعتمد ممارسات التصنيع المستدام تنسجم تماماً مع قيم الجيل الجديد من مالكي القوارب المهتمين بالبيئة، كما تستقطب في الوقت نفسه المشترين للمرة الأولى.



وبالتالي من المتوقع خلال السنوات القادمة أن يرتفع عدد القوارب الكهربائية والسفن المزودة بأنظمة الدفع الهجينة في مناطق السياحة البحرية، بما فيها مشروع مَشدّ دبي، أحد أكبر مشاريع تطوير الشعاب المرجانية في العالم، والذي تم إطلاقه عام 2019 ومن المقرر أن يشغل مساحة 600 متر مربع من ساحل دبي.



وقال إريك ألتهاوس، الشريك الإداري والوسيط الأول لشركة ألتهاوس لليخوت، وهي شركة وساطة لليخوت الفاخرة: "إن اليخوت الصديقة للبيئة هي الخيار الأول لدى مالكي اليخوت الجدد، انطلاقاً من رغبتهم بخفض تأثيراتهم السلبية على البيئة. كما يسعى مالكو اليخوت من الشباب الواعدين إلى استكشاف العالم بشكل أوسع وخوض مغامرات جديدة في أماكن نائية.



وسعياً لمواكبة قيم الجيل الجديد من مالكي اليخوت وتطلعاتهم، يجري تزويد اليخوت الصديقة للبيئة بميزات متطورة، مثل الدفع الكهربائي الهجين واستخدام المواد المستدامة ونظام تحديد المواقع الديناميكي، بالإضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية وأنظمة استعادة مياه الصرف الصحي الحديثة، مع التركيز على رعاية الجوانب البيئية أثناء الرحلات البحرية". ومن المقرر أن يشارك ألتهاوس في جلسة حوارية حول استراتيجيات التسويق المبتكرة في قطاع اليخوت الفاخرة، وذلك في إطار المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية.

ويُعد المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية بمثابة الإعلان الرسمي لمعرض دبي العالمي للقوارب، حيث يستضيف أكثر من 250 شخصية من أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء العالم لاستكشاف المواضيع المهمة، بما في ذلك الابتكار والتنظيم والاستدامة ومستقبل القطاع.

وقد أعلنت شركات وساطة اليخوت عن تسجيل مبيعات قياسية لليخوت الفاخرة خلال عام 2023، في حين كشفت فورتشن بيزنس إنسايتس، المتخصصة في أبحاث السوق، عن توقعاتها بأن يتضاعف حجم سوق اليخوت الفاخرة العالمية خلال السنوات الثماني المقبلة، مع وصول الإيرادات السنوية للسوق إلى 13.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.



وبدورها قالت الدكتورة مريم نصراوي، مديرة البحث والتطوير لدى شركة كرومامي لتكنولوجيا النانو المخصصة للهواء والأسطح، والتي تشارك في جلسة حوارية حول دور التكنولوجيا في تحوّل قطاع اليخوت الفاخرة: "إن التقنيات المتطورة تمثل ركيزةً أساسية لتحقيق أجندة الاستدامة في قطاع اليخوت الفاخرة.

كما تضمن الابتكارات الأخرى، مثل أنظمة الدفع الصديقة للبيئة ومواد التصنيع خفيفة الوزن وتقنيات الكفاءة في استهلاك الطاقة، الحدّ من البصمة البيئية لأنشطة اليخوت، والحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الفخامة والأداء.



ونتوقع في السنوات المقبلة توجهاً أكبر نحو دمج التقنيات المتطورة في تصنيع اليخوت الفاخرة والارتقاء بجوانبها المختلفة، مثل الملاحة الذاتية وتقنيات الطاقة المتجددة وتجارب الواقع المعزز للركاب. فهذه الابتكارات ضروريةٌ لمواصلة تعزيز تجربة اليخوت بشكل عام، إلى جانب مواجهة تحديات الاستدامة ودفع عجلة النمو في قطاع اليخوت".

تعاون الجهات الفاعلة

يشارك فيجن أيان، الرئيس التنفيذي لميناء غلَطة بورت إسطنبول ومنظمة ميدكروز، أكبر جمعية عالمية للموانئ والتي تمثل أكثر من 150 ميناء ضمن 22 دولة، في جلسة حوارية ضمن المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية للبحث في النمو السريع لمنطقة الخليج العربي ومكانتها المتنامية بوصفها عاصمة عالمية لليخوت.

وتلعب المبادرات الحكومية المستدامة دوراً هاماً في تسريع هذا النمو؛ وفي مقدمتها مشروع مشدّ دبي، أكبر مشاريع الشعاب المرجانية في العالم، والذي يشكل منصةً محورية للاستدامة ويقدم أفضل الرحلات البحرية الصديقة للبيئة التي من شأنها استقطاب عشاق اليخوت والغواصين.

وقد أوضح فيجن أيان أن مشروع مشدّ دبي يأتي "ثمرة تعاونٍ رائع بين العديد من الأطراف"، حيث يشجع الزوار للتعرّف أكثر على الثقافة المحلية واستكشاف مختلف الجوانب المذهلة لهذه الوجهة. وأضاف قائلاً: "ندرك جيداً أن قطاع السياحة البحرية يشهد تزايد اهتمام المسافرين وجيل ما بعد الألفية بالتجارب الشاملة المستدامة والصديقة للبيئة، خاصة خلال فترة ما بعد الأزمة الصحية.



ومن الواضح أن الاستثمارات في الموانئ والمراسي والواجهات البحرية بدأت تتبع هذا التوجه، ولم يعد هناك فروقٌ بارزة بين الموانئ والأرصفة والأماكن الخلفية للميناء. كما تعتمد المدن والمجتمعات على تحقيق التكامل، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى جمع السياح ومالكي اليخوت والسكان المحليين ضمن مساحة شاملة تتماشى مع أرقى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية".

مشاركة

كما تشمل قائمة أبرز الأسماء المشاركة في المؤتمر كل من عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى جلف كرافت المتخصصة بتصنيع القوارب في الإمارات؛ وغيرمو كانيلاس فيرز، رئيس إدارة الأصول لمشروع نيوم؛ إلى جانب يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.



ويُقام المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية قبل يوم واحد من انطلاق الدورة الثلاثين لمعرض دبي العالمي للقوارب، حيث يجمع تحت مظلته أبرز العقول الرائدة والجهات الفاعلة في قطاع الترفيه والسياحة البحرية، بهدف البحث في أبرز المواضيع التي تلعب دوراً هاماً في توجيه النمو المستدام للقطاع البحري.

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