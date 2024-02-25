أوكرانيا تتوقع دعماً أمريكياً بـ11.8 مليار دولار في 2024

أكد دينيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، أن بلاده تتوقع الحصول على دعم اقتصادي بقيمة 11.8 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة.

وقال شميهال، اليوم، خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف، إنه يأمل أن يوافق المشرعون الأمريكيون على المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي طال انتظارها.