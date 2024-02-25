أوكرانيا تتوقع دعماً أمريكياً بـ11.8 مليار دولار في 2024

أوكرانيا تتوقع دعماً أمريكياً بـ11.8 مليار دولار في 2024
التاريخ
2/25/2024 8:02:04 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد دينيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، أن بلاده تتوقع الحصول على دعم اقتصادي بقيمة 11.8 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة.
وقال شميهال، اليوم، خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف، إنه يأمل أن يوافق المشرعون الأمريكيون على المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي طال انتظارها.
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