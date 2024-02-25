الرئيسي والمنصوري يُشاركان في إدارة نهائي مونديال الشاطئية بدبي

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم الرئيسي «حكماً ميقاتياً» ضمن طاقم تحكيم مباراة البرازيل وإيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» التي ستُقام في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب حي دبي للتصميم.

وكان حكمنا الدولي قد أدار مباراتي السنغال وكولومبيا، وبلاروسيا وكولومبيا، فيما شارك «حكماً مساعداً» في مباراتي إسبانيا وتاهيتي، والبرتغال والمكسيك، وذلك في دور المجموعات، بينما عُيّن «حكماً ميقاتياً» ضمن طاقم حكام مباراة بلاروسيا والبرتغال في الدور ربع النهائي للبطولة.

وكُلف المحاضر ومُقيم الحكام الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري بتقييم طاقم حكام المباراة النهائية للمونديال، ويُعد التكليف الثامن له في البطولة بعد تعيينه لتقييم أطقم حكام في سبع مباريات، وهي إيران وإسبانيا، والبرتغال والمكسيك، والأرجنتين وإيران، والمكسيك وعُمان، والمكسيك والبرازيل، إيران وتاهيتي، في مرحلة المجموعات، وإيطاليا وتاهيتي في دور الثمانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز