«الحبتور» يتوج بكأس «بنتلي الإمارات» مسك ختام ذهبية البولو

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس «بنتلي الإمارات» هانديكاب «20 جول» مسك ختام بطولة دبي الذهبية 2024 للبولو، بعد تغلبه في النهائي بالهدف الذهبي على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف في الوقت الإضافي بعد أن تعادلا بعشرة أهداف لكل منهما في وقت المباراة الأصلي، كما فاز فريق غنتوت بكأس الترضية بعد فوزه على فريق مهرة اياكس بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف.

وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 5000 متفرج، في مقدمتهم الممثل العالمي ستيفن سيجال، والقطب النصراوي حميد بن دري، جاءت المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية متكافئة ومثيرة وتحول النهائي إلى مهرجان رياضي شامل إلى جانب المباراتين عدة مسابقات وعروض رياضية حركية وعروض جمباز إلى جانب العروض الفنية والموسيقية.

من جانبه، أكد محمد الحبتور كابتن الفريق البطل، أن المباراة كانت قوية ومثيرة حتى الثانية الأخيرة ومباراة ممتعة حقاً وكانت مسك الختام بالفعل ويستحق الفريقان الإشادة كونهما مميزين وكذلك الخيول، الأجواء كانت رائعة والحظ لعب دوراً حاسماً في فوزنا.

بطولة

وفي مباراة الترضية، فاز فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي بالكأس بعد فوزه على فريق مهرة اياكس للاستثمار بقيادة طارق الحبتور بنتيجة 11 هدفاً مقابل 8 أهداف، وأوضح ناصر الشامسي، نجم فريق غنتوت أن بطولة هذا العام مميزة وأفضل مستوى من العام الماضي، مشيراً إلى أن تقارب مستويات الفرق رفع المستوى الفني وتأهل إلى النهائي الفريقان الأقل أخطاء، وكان من الصعب التكهن بمن سيفوز بالكأس وهذا قمة الإثارة لأن الحظ يلعب دوره في الشوط الإضافي.

تتويج

عقب المباراة قام سعيد حميد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات، وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات، بتتويج الفائزين وحكام البطولة وأصحاب الألقاب كان أول المهنئين القطب النصراوي وأحد مؤسسيي البولو بالإمارات حميد بن دري الذي حرص على تهنئة فريق الحبتور عقب نهاية المباراة، كما قام الممثل الأمريكي ستيفن سيجال ومارتن رئيس سلطة المنطقة الحرة الدولية بدبي «ايفزا» راعي نشاط البولو بتقديم تهنئة مماثلة.

إشادة

بدوره أشاد سعيد حميد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو بما قدمه اللاعبون المشاركون في الختام والحضور الجماهيري الكبير، مؤكداً أن المستوى جاء مميزاً ويرقى إلى مستوى البطولات العالمية، مؤكداً أن سعادته تكمن في أن اللاعبين المواطنين الأربعة قدموا مستوى عالياً يدعونا للفخر والاعتزاز.

سعادة

من جانبه، أعرب جوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي نقوم فيها برعاية الكأس الذهبي أو الفضي بل سبق لها دعم سلسلة بطولات الكأس الذهبية، وسوف يستمر هذا الدعم في السنوات المقبلة، كما أكد الممثل العالمي ستيفن سيجال، أن زيارته ليست هي الأولى بل إنه يعشق دبي بسبب ما يجده فيها من رقي وأمان ووجهة مثالية للإقامة، لذا يحرص على زيارتها بصفة مستمرة لينال دائماً على شحنة من الراحة والإيجابية بعد عناء العمل.

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